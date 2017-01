Pizarro: Gnabry? Irgendwann einer für Bayern

Zur Zeit spielen Gnabry (l.) und Pizarro zusammen beim SV Werder Bremen

Claudio Pizarro ist trotz seines Alters immer noch einer der großen Hoffnungsträger des SV Werder. Jetzt hat er über die Rückrunde gesprochen, seine Karriere-Optionen und über Serge Gnabry. Der Peruaner glaubt an das Potenzial des Aufsteigers der Saison.

"Es liegt nur an ihm. Wenn er viel arbeitet und versucht, sich zu verbessern, wird er eine gute Karriere hinlegen", vermutete Pizarro im Gespräch mit "Bild" und riet Gnabry: "Er muss seine Schnelligkeit nutzen." Dass es dann auch etwas mit einem Vertrag bei den ganz großen Klub werden könnte, sei geradezu zwangsläufig. "Warum sollte er nicht irgendwann mal einer für die Bayern sein?", fragte der 38-Jährige, der es selbst am allerbesten wissen muss, spielte er doch gleich zwei Mal für den deutschen Rekordmeister.

Was seine eigene Zukunft angeht, blieb Pizarro vage. "Ich weiß es noch nicht. Ich will erst mal fit sein für die Rückrunde", betonte der Stürmer. Erfolg sei aber nicht das entscheidende Kriterium. "Es geht um meinen Körper. Er wird mir sagen, ob es noch geht oder nicht." Aber solange er noch spielen könne, werde er es tun. Ob das weiter in Bremen der Fall sein wird? "Einen Gesprächstermin habe ich mit Werder noch nicht vereinbart."

Führt Pizzas Weg nach China?

Deshalb schließt der Angreifer auch andere Optionen nicht aus. "Kommt ein anderes Angebot, werde ich es analysieren." Einen Blick nach Asien, wo zur Zeit das große Geld winkt, hat er allerdings noch nicht gewagt. "Ob China Thema werden könnte, weiß ich nicht. Ich habe kein Angebot."

Dass in den letzten Wochen eine Meldung die Runde machte über einen verhinderten Einbruch auf seinem Anwesen in Peru, belustigt Pizarro, der den Vorfall jedoch bestätigt. "Es gab Verbrecher, die mein Gestüt überfallen wollen. Aber sie sind festgenommen worden."

Dabei gebe es dort nur Pferde. "Ich weiß nicht, was sie da wollten. Das Fleisch verkaufen? Es gibt da viel Security mit Gewehren." Deshalb ist der SVW-Stürmer auch indirekt froh, dass die Polizei die Einbrecher vorher festgenommen hat: "Es hätte der letzte Einbruch der Verbrecher werden können."