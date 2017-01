Copa: Barça-Pleite gegen neun Basken

Auch Messi konnte gegen Bilbao am Ende nichts ausrichten

Der FC Barcelona hat im Copa del Rey eine peinliche Niederlage gegen Athletic Bilbao kassiert. Ein Freistoß-Tor von Lionel Messi reichte gegen am Ende nur noch neun tapfer kämpfende Basken nicht. Somit ging Bilbao verdient als 2:1-Sieger des Hinspiels vom Feld.

📍 Full time whistle in San Mamés - Athletic 2 (Aduriz, Williams) Barça 1 (Messi) #FCBlive #CopaFCB pic.twitter.com/QoXElYkBkj — FC Barcelona (@FCBarcelona) 5. Januar 2017

Die Partie begann so wie sie endete: Ganz und gar nicht nach dem Geschmack von Barça-Coach Luis Enrique. Die Katalanen versuchten es zwar mit Druck nach vorn, ließen den Gastgebern von Athletic Bilbao aber zu viel Platz bei Kontern. Und so machten es die Jungs von Ernesto Valverde in der 25. Minute clever. Nach einem Ballgewinn von Ander Iturraspe ging es schnell. Raúl García nahm das Spielgerät auf, flankte an den Fünfer zu Aritz Aduríz, der das Leder nur noch mit dem Kopf über die Linie drücken musste.

Keine drei Minuten später wurde der FC Barcelona ein zweites Mal geschockt. Williams legte zum 2:0 nach (28. Minute). Wieder stand Aduríz im Mittelpunkt, dieses Mal allerdings als Vorbereiter. Mit der Hacke leitete er den Ball auf Williams weiter, der das Spielgerät trocken im Tor unterbrachte. Marc-André ter Stegen konnte bei diesem Schuss nur hinterherschauen.

Angestachelt vom hohen Rückstand entwickelte sich eine heiße und hart umkämpfte Partie, in der Schiedsrichter David Fernández Borbalán schon vor dem Pausentee jede Menge gelbe Karten verteilen musste. Im Mittelpunkt: Samuel Umtiti, der mit Aduríz aneinandergeraten war, weil der Bilbao-Angreifer den Verteidiger bei einer Ecke mit der Hand am Hals getroffen hatte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hätten die Gäste dann nach einem Foul an Neymar eigentlich einen Elfmeter bekommen müssen, der ihnen allerdings verwehrt blieb. Mit einem 2:0-Rückstand ging der Favorit schließlich in die Kabine.

Messi-Tor reicht nicht

Nach der Pause dauerte es nur sieben Minuten, bis Barça per Freistoß den Anschlusstreffer erzielen konnte. Kein anderer als Lionel Messi dreht den Ball von links außerhalb des Strafraums über die Mauer ins Tor (52.). Zwar konnte Keeper Iraizoz den Ball noch aus dem Tor befördern, aber der Ball hatte davor bereits die Linie überquert.

Barcelona machte weiter und drückte auf den zweiten Treffer. Allerdings wollte der Ball bei besten Chancen von Neymar und Messi nicht ins Tor.

Bilbao hingegen dezimierte sich im Anschluss durch zwei Gelb-Rote Karten selbst. In der 74. Minute sah Raúl García für sein Zuspätkommen gegen Neymar den Platzverweis, nur wenige Minuten später musste Iturraspe vom Feld, der ebenfalls gegen den Brasilianer den Kürzeren zog (81.).

Barça warf schließlich alles nach vorn, traf in der Nachspielzeit sogar noch den Pfosten, konnte das Leder allerdings nicht mehr im Tor unterbringen. Am Ende blieben neun tapfer kämpfende Bilbao-Profis der lachende Sieger.