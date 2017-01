Hoeneß: "Das ist nur noch krank"

Uli Hoeneß holte zum Rundumschlag aus. Die Opfer: RB Leipzig und der BVB

Uli Hoeneß sitzt seit einigen Wochen wieder auf dem Präsidenten-Thron des FC Bayern und so langsam läuft der 65-Jährige wieder zu alter Hochform auf. Nun setzte es Breitseiten gegen die nationale Konkurrenz und den Transferwahnsinn in China.

"Das ist nur noch krank", wetterte Hoeneß gegen die unfassbaren Summen, die Chinas Top-Klubs aktuell für Transfers auf den Tisch blättern. Der Ex-Nationalspieler stellte zudem klar, dass der Wahn nicht auf "dem Rücken der Zuschauer" ausgetragen werden dürfe. Erhöhe man die Preise, um die gebotenen Gehälter besser kontern zu können, wende sich der Fan ganz schnell ab.

Zudem fand Hoeneß für die nationale Konkurrenz ein paar gewohnt markige Worte und schoss dabei vor allem gegen den Top-Konkurrenten der letzten Jahre: "Dortmund hatte gemeint, dieses Jahr sei ein Jahr, in dem sie dem FC Bayern richtig auf die Pelle gerückt sind. Und was ist passiert? Ich habe an Weihnachten auf die Tabelle geschaut und festgestellt, es sind wieder zwölf Punkte." Aber nicht nur der BVB bekam sein Fett weg. Alle die, die sich jetzt schon die Hände ob der vermeintlichen Bayern-Krise reiben würden, wolle Hoeneß "am Saisonende wieder weinen sehen."

Uli #Hoeneß wird 65. Wir blicken in Bildern auf die bisherige Karriere des #FCBayern-Präsidenten zurück: 📸📸📸 https://t.co/0xf8FhYlSP pic.twitter.com/wnwYolEMLR — FC Bayern München (@FCBayern) 5. Januar 2017

Ära Mateschitz ist "endlich"

Den momentan härtesten Meisterschaftsrivalen RB Leipzig sieht Hoeneß auf lange Sicht ebenfalls nicht auf Augenhöhe mit den Münchnern. Das Projekt sei "endlich", so Hoeneß mit Verweis auf das Alter von Mäzen Dietrich Mateschitz. Dass der Nachfolger des Österreichers eine "ähnliche Strategie" fahre, sei eher unwahrscheinlich und Bayern stehe sowieso "auf viel breiteren Beinen". Von einer "Wachablösung" könne auf jeden Fall keine Rede sein.

Ähnlich direkt äußerte sich Hoeneß zum laufenden Vertragspoker mit Arjen Robben: "Im diesen Alter braucht man keine Fünfjahresverträge", stellte die FCB-Ikone klar. Robben und auch Ribéry könnten immer wieder Jahr um Jahr verlängern und dass sei auch das Ziel der Bayern, schloss Hoeneß.