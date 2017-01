Konditionsprobleme? Lewy stichelt gegen Pep

Robert Lewandowski deutet Versäumnisse von Pep Guardiola an

Bayern Münchens Stürmerstar Robert Lewandowski hat angedeutet, dass der Rekordmeister in den letzten Jahren auch aufgrund konditioneller Probleme im Saisonschlussspurt nicht ans Limit gehen konnte - ein indirekter Vorwurf an Ex-Trainer Pep Guardiola.

"In dieser Rückrunde werden wir noch besser spielen. Wir wer­den tak­tisch und kon­di­tio­nell bes­ser sein. In den letz­ten zwei Jah­ren hat­ten wir immer Pro­ble­me am Ende der Sai­son – auch mit der Kon­di­ti­on und den vie­len Ver­letz­ten", sagte Lewandowski bei einer Presserunde im Bayern-Trainingslager in Doha.

Unter der Regie des Spaniers hatten die Münchner meist eine überragende Hinrunde gespielt, im Frühjahr dann aber jeweils geschwächelt. In der Champions League war in der Ära Guardiola dreimal im Halbfinale Schluss.

Für das zweite Halbjahr der aktuellen Spielzeit ist Lewandowski hingegen zuversichtlich. "Wir können hier richtig gut zusammenarbeiten. Ich hoffe, dass wir dann besseren Fußball zeigen als in der Hinrunde", erklärte der Pole.

"Wusste, dass eine Schwä­che­pha­se kom­men wird"

Die Gründe für die teilweise durchwachsenen Leistungen der Münchner in der Hinrunde liegen für Lewandowski auf der Hand.

"Viele Spie­ler von uns konn­ten im Som­mer fast gar nichts kon­di­tio­nell nach der EM ma­chen. Die Spie­le fin­gen di­rekt an. Ich wuss­te, dass bei uns eine Schwä­che­pha­se kom­men wird wegen der kur­zen Vor­be­rei­tung", sagte der 28-Jährige.

Die Bayern weilen noch bis zum 11. Januar in Katar. Der Pflichtspielauftakt erfolgt am 20. Januar mit dem Bundesligaspiel in Freiburg.