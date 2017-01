Medien: Ntep will unbedingt nach Wolfsburg

Paul-Georges Ntep könnte schon bald beim VfL Wolfsburg landen

Nachdem der VfL Wolfsburg mit Yunus Mallı erst kürzlich eine Verstärkung für die Mitte gekauft hat, soll nun auch der Transfer von Paul-Georges Ntep für die Außenbahn eingetütet werden. Doch noch gibt es Hindernisse, die die Wölfe überwinden müssen.

Wie die französische "L'Equipe" berichtet ist mit Crystal Palace ein weiterer Interessent in das Rennen um Ntep eingestiegen, der die Ablösesumme für den 24-Jährigen in die Höhe treiben könnte.

Bislang sollen die Niedersachsen laut Medienberichten fünf Millionen Euro geboten haben. Doch nach dem Einstieg des englischen Erstligisten in den Poker um den Flügelspieler könnte Stade Rennes gar 8,5 Millionen Euro verlangen, spekuliert die französische Zeitung.

Die besseren Karten dürfte trotzdem der VfL haben. Laut "L'Equipe" ist es Nteps Ziel, in die Autostadt und damit in die Bundesliga zu wechseln. Am Donnerstagmorgen soll er sich bereits von seinen Mannschaftskollegen verabschiedet haben. Auch seinen Spind soll der Franzose schon geräumt haben, um endlich "seinem größten Wunsch" zu folgen.

Ist Ntep launisch?

Noch hadern die Verantwortlichen von Stades Rennes jedoch und wollen etwas mehr als besagte fünf Millionen für den im Sommer ablösefreien Nationalspieler erzielen. Lange dürfte das Feilschen allerdings nicht mehr dauern. VfL-Trainer Valérien Ismaël sagte bereits am Mittwoch: "Das ist ein sehr, sehr interessanter Spieler." Und auch Sportchef Olaf Rebbe betonte: "Wir beschäftigen uns mit ihm." Alles deutet daraufhin, dass die Niedersachsen in den kommenden Tagen Vollzug melden können.

Ntep soll auf dem linken Flügel zum Einsatz kommen, wo er mit seinem hohen Tempo und seiner starken Technik glänzen soll. Allerdings sollten die Wölfe gewarnt sein: Ntep soll außerhalb des Platzes nicht ganz einfach sein. Auch auf dem Feld soll er bisweilen noch zu eigensinnig agieren. Ismaël wird also beweisen müssen, dass er mit solch einem Charakter umgehen kann.