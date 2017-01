Medien: Inter baggert an Şahin

Dortmunds Nuri Şahin soll das Interesse von Inter geweckt haben

Seit frühster Jugend trägt Nuri Şahin das Trikot von Borussia Dortmund, hielt seine Knochen bereits über 200 Mal in der Knochenmühle Bundesliga für die Schwarzgelben hin und genießt Kultstatus bei den BVB-Fans. Zuletzt kam der Deutsch-Türke allerdings nur selten zu Zuge, ein Abschied steht daher im Raum.

Interessenten für den 28-Jährigen gibt es angeblich zu Genüge, neuster Name in der Verlosung: Mailands Top-Klub Inter. Bei den Nerazzurri könnte Şahin laut "calciomercato.com" die Nachfolge von Éver Banega antreten. Der Argentinier, der erst im Sommer bei Inter anheuerte, sitzt auf gepackten Koffern und steht vor einem Wechsel nach China.

Allerdings wird Şahin nicht als einziger Kandidat für die Sechserposition des italienischen Spitzenklubs gehandelt. Neben dem Dortmunder soll Inter auch Liverpools Lucas Leiva oder Milan Badelj vom AC Florenz im Auge haben.

Wolfsburgs Luiz Gustvao, der als Wunschspieler von Inter-Coach Stafano Pioli galt, zieht es hingegen wohl nach Nizza.

Sollte Şahin am Ende tatsächlich bei der Serie-A-Größe landen, wäre es die vierte Auslandsstation des türkischen Nationalspielers. 2007/2008 verbrachte er auf Leihbasis in den Niederlanden bei Feyenoord, die Saison 2011/2012 bei Real Madrid und von Sommer 2012 bis Januar 2013 kickte Şahin in der Premier League für den FC Liverpool.