Bayer: Chicharito bald an Draxlers Seite?

Chicharito steht in Leverkusen wohl vor dem Absprung

In Leverkusen hat Javier Hernández scheinbar keine Zukunft mehr. Jetzt ist wohl der französische Serienmeister Paris Saint-Germain auf den Stürmer aufmerksam geworden.

Wie die französische Zeitung "Le Parisien" berichtet, hat PSG Hernández als potenzielle Verstärkung ausgemacht. Momentan ist man in der französischen Hauptstadt noch auf der Suche nach einer Ergänzung zu Top-Torjäger Edinson Cavani. Einziger Haken: Da Chicharito in dieser Saison schon in der Champions League aktiv war, wäre er in Paris in dieser Spielzeit nicht mehr für die Königsklasse spielberechtigt.

Nach "Sport Bild"-Informationen ist der mexikanische Angreifer bei Bayer in Ungnade gefallen und kann für 25 Millionen Euro den Verein verlassen. Demnach gilt Hernández innerhalb der Mannschaft als Egoist. "Von Chicharito muss mehr kommen", hatte auch Leverkusens Sportdirektor Rudi Völler den einstigen Torgaranten kürzlich kritisiert.

In der aktuellen Saison plagt den 86-fachen Nationalspieler eine akute Ladehemmung. Seit dem 01. Oktober wartet der 28-Jährige auf ein Pflichtspieltor. Überhaupt gelangen der "kleinen Erbse" wettbewerbsübergreifend erst sieben Tore. In der vorangegangen Saison war Hernández mit 17 Ligatoren noch ein wahrer Erfolgsgarant.