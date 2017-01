BVB: Bürki will "kein Risiko eingehen"

BVB-Keeper Roman Bürki will kein Risiko eingehen

Den 1:0-Sieg des BVB gegen Bayern München bezahlte Dortmund-Keeper Roman Bürki Ende November teuer: Der Schweizer zog sich einen Mittelhandbruch zu, musste nach der Partie operiert werden und den Rest des Jahres aussetzen. Langsam geht es aber wieder aufwärts.

"Meiner Hand geht es sehr gut, ich möchte aber kein Risiko eingehen, daher weiß ich noch nicht, wann ich wieder voll trainiere", so der etatmäßigen BVB-Schlussmann am Rande des Trainingslagers in Marbella.

Bereits kurz nach der Bestätigung der Verletzung kursierten Gerüchte über ein mögliches Blitz-Comeback des Eidgenossen am letzten Spieltag der Hinrunde (21. Januar 2017). Ob es hierfür reicht, bleibt allerdings abzuwarten.

Die richtigen Bedingungen für eine schnelle Genesung sind in Marbella auf jeden Fall gegeben: "Der Eindruck ist top, die Temperatur sehr angenehm, der Trainingsplatz ist auch sehr gut. Uns fehlt es eigentlich an nichts", so Bürki.