Ex-Bayer Green: Stuttgart kein "Rückschritt"

Julian Green will beim VfB Stuttgart durchstarten

Mit Neuzugang Julian Green ist der VfB Stuttgart am Freitag in die Vorbereitung auf die Rückrunde gestartet. Der amerikanische Nationalstürmer, der vom FC Bayern an den Neckar gewechselt war, absolvierte nach überstandenem Muskelfaserriss eine Laufeinheit, während seine neuen Kollegen sich zum ersten Mannschaftstraining einfanden.

"Ich hoffe, dass Julian schnell einsteigt und uns auf Anhieb verstärkt", sagte Trainer Hannes Wolf, der überdies auf Carlos Mané (Achillessehnenbeschwerden) und Ersatztorwart Jens Grahl verzichten musste. "Mir geht es körperlich gut, ich hoffe, dass ich in ein bis zwei Wochen topfit bin", sagte Green.

Der VfB sei seine erste Wahl gewesen, "ich habe über nichts anderes nachgedacht. Es ist kein Rückschritt für mich, ich hatte bei Bayern nicht so viel Spielzeit. Hier ist alles ein bisschen kleiner als in München, aber es ist das gleiche Spiel", fügte der 21-Jährige an: "Ich will meinen Beitrag leisten, dass wir aufsteigen."

Nach dem Training:Presserunde mit @J_Green37."Die Stadt gefällt mir sehr gut.Der #VfB ist ein familiärer Verein. Freue mich, hier zu sein." pic.twitter.com/aunLu2ZHNE — VfB Stuttgart (@VfB) 6. Januar 2017

Der VfB bestreitet am 11. Januar ein erstes Testspiel beim 1. FC Köln und reist dann ins Trainingslager nach Lagos/Portugal (13. bis 20. Januar). Dort steht ein weiterer Test gegen Drittligist MSV Duisburg an (15. Januar). Die Rückrunde beginnt für den Tabellen-Dritten am 29. Januar beim FC St. Pauli. "Wir müssen körperlich, mental und taktisch gut arbeiten, nur Mentalität reicht nicht", sagte Wolf.