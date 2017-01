Chicharito-Berater wütet: "Große Lüge"

Bleibt Javier Hernández doch in Leverkusen?

Kürzlich berichteten Medien übereinstimmend über ein bevorstehendes Chicharito-Aus in Leverkusen. Sein Berater hat nun die etwaigen Gerüchte in aller Deutlichkeit zurückgewiesen.

"Was diese sensationsgierige Boulevard-Zeitung behauptet, ist absolut nicht wahr. Dass Javier ein schlechtes Verhältnis zu seinen Mitspielern hat, ist eine große Lüge. Auch dass der Verein ihn für 25 Millionen Euro verkaufen will, ist nicht wahr", kommentierte Chicharito-Berater Eduardo Hernández in der mexikanischen Zeitung "La Afición", die von der "Bild" forcierten Gerüchte, um ein Zerwürfnis zwischen dem Angreifer und Bayer Leverkusen. Die Spekulationen seien entstanden, um seinen Klienten in den "Schmutz zu ziehen."

Weiter bekräftigte Eduardo Hernández, dass Leverkusen die "kleine Erbse" als "unverkäuflich" deklarierte. "Es ist nicht so, dass Angebote reinkommen. Es gibt Anrufe, um Javiers Situation zu erfragen. Von unterschiedlichen Klubs aus unterschiedlichen Ligen. Aber die Antwort ist immer die gleiche: Zuerst halte ich mit dem Verein Rücksprache, bei dem er unter Vertrag steht", so der Spieler-Agent.

Die "Bild" hatte berichtet, dass Hernández innerhalb der Mannschaft isoliert sei und als "Egoist" gelte. Weiter könne der Stürmer den Verein sofort für 25 Millionen Euro verlassen. Zuletzt wurde der 28-Jährige mit einem Engagement bei Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht worden.