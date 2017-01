Schmelzer: BVB-Kapitän? Keine Diskussion

Marcel Schmelzer möchte gern Kapitän des BVB bleiben

Borussia Dortmund befindet sich zur Zeit im Trainingslager in Marbella. BVB-Kapitän Marcel Schmelzer freut sich über die gemeinsamen Tage mit seinen Kollegen, ist aber auch leicht genervt. Dabei geht es aber weniger um die Mitspieler, sondern eine leidige Diskussion.

Darauf angesprochen, dass Coach Thomas Tuchel überlege, Marco Reus in der Rückrunde zum Kapitän zu machen, reagierte Schmelzer vorerst unwissend und dünnhäutig. "Da müssen Sie dort danach fragen, wo sie es gelesen haben oder beim Trainer", sagte der Verteidiger in einem bei "BVB total!" veröffentlichten Video und fügte an: "Mit mir wurde diesbezüglich kein Gespräch geführt. Daher höre ich das auch das erste Mal."

Im Gespräch mit der "SportBild" wurde Schmelzer dann deutlicher. "Ich habe es noch nie erlebt, dass während einer Saison darüber diskutiert wird, warum ich Kapitän bin und ob es nicht eigentlich jemand anderes sein müsste", ärgerte sich der 28-Jährige, "das bringt Unruhe." Allerdings betonte er auch, dass er gern im Amt bleiben würde: "Das ist eine Riesensache für mich."

Die Causa Aubameyang

Insgesamt zeigte sich Schmelzer aber mit dem Traininslager zufrieden. Seine Eindrücke seien absolut positiv. "Einfach mal rauszukommen, 24 Stunden untereinander zu sein: Das ist in unserer aktuellen Phase gut." Dadurch, dass endlich die ganzen zuvor verletzten Spieler dabei seien, könnten endlich nötige Gespräche geführt und sowohl neben als auch auf dem Platz die Abstimmung verbessert werden. Und im Vergleich zu Deutschland hätte das Ganze auch noch einen großen Vorteil: "Bei diesem Wetter macht es noch mehr Spaß."

Dass Top-Torjäger und Angriffsrakete Pierre-Emerick Aubameyang aufgrund seines Einsatzes beim Afrika Cup nicht mit von der Partie ist, findet Schmelzer schade, vertraut aber seinem Stellvertreter. "Auba eins zu eins zu ersetzen, ist nicht möglich, das ist klar", betonte der linke Verteidiger und fügte schmunzelnd hinzu: "Außer Usain Bolt steigt noch ins Trainingslager ein." Das Team wisse jedoch genau, dass es mit Adrian Ramos "noch sehr viel Qualität in der Hinterhand" habe.

"Er ist ein super Typ und ein super Fußballspieler", schwärmte Schmelzer vom Kolumbianer. Das Besondere an ihm sei, dass er seine Rolle komplett verstehe und ausübe. "Für uns als Spieler steht außer Frage, dass wir ihm voll vertrauen. Er hat immer, wenn er gespielt hat, alles gegeben und sich auch dann mit Toren belohnt." Er freue sich sehr darauf, mit ihm zu spielen, "und wir freuen uns, wenn Aubameyang zurückkehrt", fügte der BVB-Kapitän an.

Schmelzer: Für immer BVB?

Dass er quasi schon ein Urgestein von Borussia Dortmund sei und seine Karriere doch sicherlich im Pott beenden werde, wollte Schmelzer nicht unkommentiert stehenlassen. "Mich würde es sehr freuen, wenn es so wäre. Aber es geht im Fußball auch sehr schnell." Zu leicht käme es vor, dass eine Verletzung dafür sorge, dass man den Anschluss verliere. "Dann erreicht man das Niveau nicht mehr und muss dann den Verein wechseln."

Einen Verein in China würde der Abwehrmann wohl nicht so schnell wählen, sagte jedoch: "Man muss jeden verstehen, der über solch ein Angebot nachdenkt." Schließlich würde jeder genau überlegen, wenn er auf einmal das drei- bis vierfache Gehalt angeboten bekäme. Allerdings vermutete Schmelzer, dass der Wechsel in das Land der aufgehenden Sonne eher etwas für gestandene Profis ist: "Wenn man Anfang 20 ist, ist es wahrscheinlich eher so, dass man noch irgendwo erfolgreich in Europa spielen will." Aber am Ende der Karriere könne man keinem einen großen Vorwurf machen.