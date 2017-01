RB: Diagnose nach Werner-Verletzung steht

Leipzig-Angreifer Timo Werner musste gestützt den Platz verlassen

Es war eine kleiner Schock für Timo Werner und die Verantwortlichen von RB Leipzig: Der Angreifer musste beim Trainingslager in Lagos nach einem Zweikampf humpelnd vom Platz. Werner hatte sich den linken Knöchel verletzt und konnte nicht mehr weitermachen. Gebannt warteten Fans und Trainer Ralph Hasenhüttl auf weitere Informationen Nun steht die Diagnose.

Entwarnung bei Timo #Werner! Diagnose: Starke Prellung des linken Sprunggelenks sowie eine kleine Verletzung des Innenbandes. #RBLinLagos pic.twitter.com/PPrKvVRDYc — RB Leipzig (@DieRotenBullen) 6. Januar 2017

Am Freitagabend gab es immerhin Teilentwarnung für den 20-Jährigen. Gerissen ist nichts. Allerdings hat sich der durch seine Schwalbe gegen den FC Schalke in die Kritik geratene Profi eine starke Prellung des linken Sprunggelenks zugezogen. Auch das Innenband soll laut der Mitteilung des Vereins leicht verletzt sein. In den nächsten Tagen wird der vom VfB Stuttgart gekommene Aufsteiger pausieren müssen. Ein längerer Ausfall scheint jedoch bei gutem Verlauf nicht zu erwarten zu sein.

RB-Sportdirektor Ralf Rangnick war bereits nach der ersten Untersuchung in der Kabine von keiner schwerwiegenden Bänderverletzung ausgegangen.

Werner kam in dieser Saison in allen 16 Spielen für RB Leipzig zum Einsatz. Dabei erzielte er starke neun Treffer und legte fünf Tore für seine Nebenleute auf.