RB und Wolfsburg baggern an HSV-Juwel

HSV-Juwel Fiete Arp steht im Fokus einiger Bundesliga-Klubs

17 Jahre ist Fiete Arp gerade erst alt geworden und ist doch schon langfristig einer der großen Hoffnungsträger des Hamburger SV. Nun haben anscheinend auch andere Vereine ein Auge auf das HSV-Offensivjuwel geworfen.

Wie die "Hamburger Morgenpost" berichtet, sollen sowohl zwei Klubs aus der Bundesliga als auch ein namhafter Premier-League-Verein an Arp interessiert sein. Demnach haben der VfL Wolfsburg sowie RB Leipzig ihre Fühler nach dem Mittelstürmer ausgestreckt. Auch beim FC Chelsea soll er weit oben auf der Wunschliste stehen.

Allerdings dürfen sich die drei Schwergewichte wohl keine Hoffnungen auf eine zeitnahe Verpflichtung des ungeschliffenen Diamanten machen, der in 16 B-Junioren-Bundesliga-Spielen schon sagenhafte 23 Treffer erzielt hat. Laut seinem Berater Jürgen Milewski gilt der ganze Fokus von Arp nur den Rothosen. "Fiete ist glücklich und zufrieden mit der aktuellen Entwicklung. Es besteht keine Gefahr, dass er morgen bei irgendeinem anderen Verein unterschreibt. Der Junge beschäftigt sich nur mit dem HSV."

Vertrag bis 2018

Zur Zeit nimmt der 17-Jährige am Trainingslager der Bundesliga-Mannschaft teil und träumt weiter von seinem ersten Einsatz im Volksparkstadion. "Es ist eine große Ehre für mich, dabei sein zu dürfen – gerade weil ich weiß, dass das in meinem Alter noch nicht so vielen gelungen ist", sagte er gegenüber der "Mopo". "Ich will meine Chance maximal nutzen, Spaß haben und die Zeit genießen."

Obwohl Arp schon mehrfach mit den Lizenzspielern des HSV trainiert hat, ist er ein wenig aufgeregt. "Auch wenn ich schon das eine oder andere Mal dabei war und man sich mit der Zeit daran gewöhnt – es ist und bleibt etwas Besonderes. Bei den Profis ist alles ein wenig größer als bei der U17", schwärmte das hoffnungsvolle Talent.

Bis 2018 ist der Youngster an den Nordklub gebunden. Einen Profi-Vertrag besitzt er bislang nicht. Gut möglich also, dass es im Sommer noch einmal deutlich heißer im Poker um Arp wird.