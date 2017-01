Enthüllt: Das kassiert Mallı in Wolfsburg

Yunus Mallı steigt in Wolfsburg zum Großverdiener auf

Es war die Überraschung des bisherigen Bundesliga-Winter-Transferfenster: Unter dem Radar einigte sich der VfL Wolfsburg mit Mainz-Leistungsträger Yunus Mallı auf einen sofortigen Wechsel und beendete damit auch den seit mehr als einem halben Jahr laufenden Flirt des türkischen Nationalspielers mit dem BVB. Das kolportierte Jahreseinkommen dürfte dabei keine geringe Rolle gespielt haben.

Wie die "Bild" enthüllt haben will, kassiert Mallı in Niedersachsen bis zum Sommer 2021 satte 4,5 Millionen Euro pro Jahr. Ein Schnäppchen ist der 24-Jährige damit nicht unbedingt, zumal der VfL zudem 12,5 Millionen Euro Ablöse für den Offensivkünstler, dessen Vertrag im Sommer ohnehin ausgelaufen wäre, gezahlt haben soll.

"Es ging relativ schnell. Es war klar, als das Interesse kam, in welche Richtung das geht. Ich bin froh, hier zu sein. Der Verein hat sich sehr bemüht. Das ist der nächste Schritt, um mich weiterzuentwickeln. Ich habe ein gutes Gefühl dabei", kommentierte Mallı den überraschenden Schritt.

Und auch an seinen Zielen ließ Mallı keine Zweifel: "Wolfsburg ist ein Verein, der unter die Top 6 der Liga gehört. Es sind noch viele Spiele, wir haben Zeit zu klettern. Ich will meinen Teil dazu beitragen und freue mich darauf." Bei dem kursierenden Gehalt dürften die Erwartungen an seine Person allerdings auch kaum geringer ausfallen.