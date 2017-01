Pep kommentiert Badstuber-Gerücht

Manchester-City-Coach Pep Guardiola hat sich zu den Gerüchten um eine Verpflichtung von Holger Badstuber geäußert

Holger Badstuber soll den FC Bayern für ein halbes Jahr verlassen, um abseits der Isar Spielpraxis zu sammeln. Heißer Anwärter auf eine Verpflichtung des Nationalspielers ist dabei ausgerechnet Englands Top-Klub Manchester City sein. Dort hat inzwischen Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola die Zügel in der Hand.

"Ich kenne Holger, er ist ein fantastischer Spieler, ein fantastischer Kerl, aber er ist Akteur von Bayern München und daher müssten wir zuerst mit ihnen und mit ihm sprechen", antwortete der Katalane mit den Gerüchten konfrontiert.

"Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine Namen im Rennen, weil wir viele Spiele zu absolvieren hatten. In den nächsten zehn Tagen ist allerdings spielfrei und wir werden diskutieren", stritt Guardiola ab, dass es bereits Gespräche gegeben habe.

Aktuell überlege man lediglich, ob die Chance bestehe einen Mann für die Abwehrzentrale zu holen, so der 45-Jährige. Zwar habe man mit Nicolás Otamendi, John Stones, Aleksandar Kolarov und dem jungen Tosin Adarabioyo einige Alternativen, aber Kolarov sei eigentlich ein Mann für die Außenbahn und Talent Adarabioyo eben noch unerfahren, so Pep. "Wenn wir jetzt in der Premier League, im FA Cup und in der Champions League ranmüssen, reicht das nicht", erläuterte Guardiola weiter. Zumal Verletzungen nie ausgeschlossen seien.