Robben: "China, USA? Vieles ist möglich"

Arjen Robben ist sich noch nicht sicher, wohin sein Weg führen wird

Am Rande des Bayern-Trainingslagers in Doha stellten sich am Samstag die Münchner Manuel Neuer und Arjen Robben der versammelten Presse. Der Niederländer wurde dabei mit einem möglichen China-Engagement konfrontiert.

"Das ist eine Abwägung. Muss jeder für sich beurteilen. Man darf aber nie sagen: das ist keine Option", so Robben. Zwar würde er gerne noch auf "Top-Niveau weitermachen", was danach komme, wisse er aber noch nicht. "China, USA, Australien oder die Heimat? Vieles ist möglich", so der Flügelflitzer, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Ein Karriereende schloss der 32-Jährige hingegen explizit aus.

"Ich habe wirklich keine Deadline. Ich konzentriere mich eigentlich nur auf Fußball. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt ohne Vertrag spiele. Ich bin noch sechs Monate sowieso da, vielleicht noch ein Jahr oder zwei Jahre - ich weiß es nicht", gab sich der Oranje-Star extrem gelassen.

"Mein Traum war immer, die #UCL zu gewinnen. Nach 2 Finals haben wir es dann endlich geschafft. Ich habe mein Ziel damit auch erreicht." pic.twitter.com/Lt8mEQjArV — FC Bayern München (@FCBayern) 7. Januar 2017

So oder so, in der Rückrunde will Robben mit den Bayern nochmal voll angreifen. Im Vergleich zur Hinserie könne man es besser und habe noch "Luft nach oben". Vor allem müsse man aber dafür sorgen, dass alle fit blieben und weiterhin auf "hohem Niveau" trainieren könnten.

Neuer: "Für mich zählt nur das Sportliche"

Bayern-Keeper Manuel Neuer begründete die durchwachsene Vorrunde mit der Saisonvorbereitung: "Im Sommer haben uns so intensive Tage gefehlt. Ich hoffe, dass uns dieses Trainingslager hilft."

"Wir brauchen dieses Trainingslager und diese Ruhe hier, um hart arbeiten zu können." @Manuel_Neuer auf der #FCBPK. pic.twitter.com/6ZPMpsaxej — FC Bayern München (@FCBayern) 7. Januar 2017

Der National-Torwart äußerte sich zudem ebenfalls zum China-Wahnsinn. Für ihn sei ein Wechsel "kein Thema" und überhaupt sieht Neuer die Situation gelassen. "Alle fünf, sechs Jahre kommt was neues. Mal sind es die Emirate, mal China. Für mich zählt aber nur das Sportliche", stellte der 30-Jährige klar.