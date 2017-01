Khedira konnte Real-Offerte nicht glauben

Sami Khedira spielte von 2010 bis 2015 bei Real Madrid

Sami Khedira wechselte nach seiner starken Weltmeisterschaft 2010 vom VfB Stuttgart zu Real Madrid. Nun erinnert er sich zurück an die erste Kontaktaufnahme der Königlichen und lässt seine Zeit in der spanischen Hauptstadt Revue passieren.

"Als sich José Mourinho das erste Mal gemeldet hat, dachte ich: 'Hmm. Was ist da wirklich dran?' Aber als er dann wirklich signalisiert hat, dass er mich haben möchte, gab es für mich keine zwei Sekunden Zeit, in denen ich überlegen musste", erklärte der 29-Jährige gegenüber "uefa.com": "Speziell José Mourinho war zu diesem Zeitpunkt das Nonplusultra der Trainer. Deswegen war es eine Sache, die ich nicht ausschlagen konnte."

Den Wechselwunsch haben man ihm in Stuttgart nicht übel genommen. "Der Verein hat mir keine Steine in den Weg gelegt. Die Fans haben mich gebührend verabschiedet und ich komme immer wieder gerne hier zurück", erläuterte Khedira. Für seine Karriere und seine Entwicklung als Mensch sei das Engagement beim wohl renommiertesten Klub der Welt "genau der richtige Schritt" gewesen.

Khedira erwarteten bei Real "andere Dimensionen"

Allerdings ein sehr großer Schritt, wie sich der Weltmeister erinnert. "Als ich zu dem Gespräch mit Mourinho nach Madrid eingeladen wurde und das Trainingsgelände gesehen habe, wurde mir klar: 'Okay. Hier sind andere Dimensionen und andere Möglichkeiten.'"

Direkt nach seinem Wechsel ging Khedira mit Real auf US-Tour - eine beeindruckende Erfahrung für den Mittelfeldmann. "Die erste Reise führte nach Los Angeles. Da waren wir an der University und da haben Hunderte oder Tausende von Menschen gewartet. Für ein Training! Da habe ich gedacht: 'Wow, was ist denn hier los?'", erzählte er und führte weiter aus: "Auch die Qualität der Spieler war phänomenal. Danach habe ich gesucht: Dem Maximum, um mich immer wieder selber zu fordern. Gleich vom ersten Training an habe ich diese unheimliche Freude und Sehnsucht gespürt, bei Real bestehen zu können."

La Décima? "Etwas ganz Spezielles und Großartiges"

Khediras größter Erfolg mit Real war der Champions-League-Titel 2014, der zuvor lang ersehnte zehnte Triumph des Klubs im wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb. "La Décima" sei in Madrid für ihn von Anfang an "im Kopf präsent" gewesen, berichtete Khedira. "Es war auch Thema meiner Antrittsrede, da ich gesagt habe, dass ich gekommen bin, um die Champions League zu gewinnen", ergänzte der Deutsche.

Den Finalsieg ausgerechnet gegen Lokalrivale Atlético bezeichnete der Nationalspieler rückblickend als "etwas ganz Spezielles und Großartiges". Richtig realisiert habe er das historische Ausmaß des Titels allerdings erst nach der für ihn ebenfalls erfolgreichen Weltmeisterschaft im selben Sommer.