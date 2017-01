Jungpapa Baumgartlinger reist ins Bayer-Camp

Julian Baumgartlinger wartet geduldig auf den Nachwuchs

Julian Baumgartlinger reist mit Verspätung zum Winter-Trainingslager seines Klubs Bayer Leverkusen in die USA. Der ÖFB-Kapitän wartete in der Heimat auf die Geburt seiner Tochter, die am Samstag zur Welt kam.

Seit vergangenem Dienstag weilt Bayer Leverkusen zur Vorbereitung auf die Bundesliga-Rückrunde im US-Bundestaat Florida. Julian Baumgartlinger hat das Team nicht begleitet. "Sobald das Kind da ist, setzt er sich ins Flugzeug", gab Trainer Roger Schmidt über das Fehlen des Österreichers Auskunft.

Am Samstagabend vermeldete die Jungfamilie die Geburt einer Tochter. Julian Baumgartlinger fliegt nun nach Florida, wo die Leverkusener noch bis 12. Jänner ihr Trainingslager abhalten.

Mehr dazu:

red