Kantersieg! Real knackt Barças Fabel-Rekord

Cristiano Ronaldo erzielte das 3:0 für Real gegen Granada

Real Madrid hat im spanischen Fußball für einen Rekord gesorgt. Der Rekordmeister deklassierte zum Auftakt des 17. Spieltages der Primera División mit Weltmeister Toni Kroos in der Startelf den abstiegsgefährdeten FC Granada mit 5:0 (4:0) und blieb damit zum 39. Mal in Folge ungeschlagen.

Damit egalisierten die Königlichen den bisherigen Bestwert von Erzrivale FC Barcelona. Seine letzte Niederlage kassierte der Champions-League-Sieger am 6. April 2016 mit 0:2 im Viertelfinal-Hinspiel der Königsklasse beim VfL Wolfsburg.

Durch den Kantersieg gegen Granada hielt Spitzenreiter Real Verfolger Barcelona in der Tabelle auf Distanz. Der Titelverteidiger kann am Sonntagabend beim FC Malaga den Rückstand auf den Spitzenreiter wieder auf drei Punkte verkürzen.

Real entscheidet Partie in Halbzeit eins

Bereits in der ersten Halbzeit sorgten zweimal Isco (12., 31.), Karim Benzema (21.) und Europameister Cristiano Ronaldo (27.) mit seinem elften Saisontreffer für klare Verhältnisse. Casemiro (58.) traf nach der Pause zum Endstand.

Bei herrlichem Sonnenwetter hatten die Gäste um den ehemaligen Stuttgarter Artem Kravets den Königlichen nichts entgegenzusetzen. Real spazierte im Schongang zu seinem Rekordsieg.

In der kommenden Woche geht es für Kroos und Co. zweimal hintereinander gegen den FC Sevilla, zunächst im Rückspiel des Pokal-Achtelfinals und dann in der Liga.