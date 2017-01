Werder droht Verlust von Grillitsch

Werders Verhandlungen mit Florian Grillitsch stocken

Eine Schulterverletzung zwang Florian Grillitsch am Samstag zu einem Abbruch des Trainings. Der 21-Jährige könnte Werder Bremen zudem gänzlich abhanden kommen. Denn die Vertragsverhandlungen stocken.

Florian Grillitsch hat sich am Samstagvormittag die Schulter verdreht. Die Schmerzen zwangen ihn, das Training abzubrechen. Die Verletzung ist nicht schwer. "Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist und er am Montag wieder mitmachen kann", gab Werder-Geschäftsführer Frank Baumann gegenüber dem "kicker" seiner Hoffnung Ausdruck.

Dennoch muss der Weser-Klub möglicherweise ohne den jungen Österreicher planen. Zwar soll der im Sommer auslaufende Vertrag verlängert werden, entsprechende Ankündigungen gab es schon im vergangenen Frühjahr, noch wurde allerdings keine Einigung mit dem 21-jährigen Mittelfeldspieler erzielt. Grillitsch hatte bereits ein Angebot von Baumanns Vorgänger Thomas Eichin ausgeschlagen, die Verhandlungen stocken seither.

Darüber hinaus machen auch Gerüchte die Runde, wonach Florian Grillitsch sogar schon einen Vertrag bei einem Ligakonkurrenten unterschrieben hätte. Borussia Mönchengladbach habe sich nach Angaben der "Kreiszeitung" schon vor einem Jahr um die Dienste des seit 2013 bei Werder engagierten ÖFB-Nachwuchsteamspielers bemüht, außerdem sei auch Borussia Dortmund interessiert.

