Comebacker Clemens beschert Köln den Sieg

Christian Clemens (M.) vom 1. FC Köln trifft gegen den VfL Bochum

Gelungenes Comeback für Christian Clemens beim 1. FC Köln: Der Mittelfeldspieler, der in der Winterpause vom Ligakonkurrenten FSV Mainz 05 zu den Rheinländern zurückgekehrt war, erzielte im ersten FC-Testspiel des Jahres den Siegtreffer zum 1:0 (1:0) der Geißböcke beim Zweitligisten VfL Bochum.

Freuen konnte sich FC-Trainer Peter Stöger auch über eine gute Leistung von Miloš Jojić in den ersten 45 Minuten. Der Serbe, der im letzten halben Jahr weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben war und sich für 2017 viel vorgenommen hat, durfte sich nach einer starken ersten Hälfte ausruhen. Ein Tor blieb Jojić allerdings verwehrt, als er im ersten Durchgang einen Freistoß nur an die Unterlatte setzte.

In einem vor allem im ersten Durchgang abwechslungsreichen Spiel hatten sowohl der 1. FC Köln als auch der VfL Bochum eine Vielzahl an guten Möglichkeiten. Die Kölner gingen gemessen an ihren Großchancen aber verdient mit der Führung in die Pause. Im zweiten Abschnitt hatte Bochum direkt nach Wiederanpfiff die beste Möglichkeit zum Ausgleich, als VfL-Spieler Ulrich Bapoh an Kölns Keeper Sven Müller scheiterte. Im weiteren Fortlauf litt die Partie unter den vielen Wechseln und verlor an Attraktivität. Chancen waren nur noch Mangelware.