Augsburg startet mit Remis gegen Alkmaar

Der erste Test unter Wettkampfbedingungen endete für die FCA-Kicker mäßig

Mäßiger Einstand für den neuen starken Mann: Der FC Augsburg ist im ersten Spiel von Manuel Baum als Cheftrainer nur zu einem Unentschieden gekommen.

Im ersten Test ihres Wintertrainingslagers trennten sich die Fuggerstädter 1:1 (1:0) vom niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar.

Der Ex-Münchner Takashi Usami (21.) brachte den Tabellenzwölften in Marbella in Führung, Wout Weghorst (60.) glich zum 1:1 aus. Baum hatte auf Experimente verzichtet und in der Startelf weitestgehend auf Akteure gebaut, die in der bisherigen Bundesligasaison zu den Stützen gezählt haben.

Nach dem Seitenwechsel wurde die Mannschaft nahezu komplett ausgetauscht.