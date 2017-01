Test-Spektakel: BVB fegt Eindhoven weg

Starker BVB-Auftritt im Test gegen PSV

Ein Auftritt, der Lust auf mehr macht: Borussia Dortmund hat das erste Testspiel 2017 souverän gewonnen.

Die Mannschaft von Thomas Tuchel bezwang im Rahmen des Trainingslagers in der spanischen Provinz Cádiz den niederländischen Ehrendivisionär PSV Eindhoven mit 4:1 (2:0).

Marco Reus (19. Minute), Shinji Kagawa (40.), André Schürrle (52.) und Christian Pulisic (74.) erzielten die Tore für den spielfreudigen BVB. Eindhoven gelang nur der Anschlusstreffer durch den Ex-Gladbacher Luuk de Jong (56.) zum zwischenzeitlichen 1:3.

Reus macht Fehlschuss wett

Im Stadion von La Línea de la Concepción setzten die Dortmunder vor 5351 Zuschauern einige Akzente in der Offensive. Nach einem Foul an Kagawa konnte Reus allerdings den fälligen Strafstoß (18.) zunächst nicht verwerten. Kurz darauf machte der Nationalspieler seinen Fehler wieder wett und nutzte eine Vorarbeit von Adrián Ramos zum Führungstreffer. Die Borussia wusste auch in der Folge mit guten Kombinationen zu überzeugen.

Der BVB bereitet sich bis zum 13. Januar an der andalusischen Küste auf die nächsten Pflichtspiele vor. Ein weiterer Test ist am 12. Januar in Marbella gegen das belgische Team von Standard Lüttich geplant. Die Generalprobe für das erste Pflichtspiel 2017 bei Werder Bremen am 21. Januar ist der Test beim Drittligisten SC Paderborn vier Tage zuvor.

Borussia Dortmund 1. Halbzeit: Weidenfeller – Piszczek, Bender, Ginter, Schmelzer – Castro, Weigl – Dembélé, Kagawa, Reus – Ramos

Borussia Dortmund 2. Halbzeit: Bonmann – Passlack, Sokratis, Bartra, Durm – Merino, Park – Mor, Götze, Pulisic – Schürrle

Tore: 1:0 Reus (19.), 2:0 Kagawa (40.), 3:0 Schürrle (52.), 3:1 de Jong (57.), 4:1 Pulisic (74.)

Zuschauer: 5.351