Cup-Blamage für Stoke - Leicester gewinnt Hit

Stoke City fliegt im FA Cup gegen die zweitklassigen Wolves raus

Marko Arnautović ist mit Stoke City aus dem FA Cup ausgeschieden. Die Potters unterlagen dem Zweitligisten Wolverhampton Wanderers daheim mit 0:2. Leicester entschied indes das Duell gegen Premier-League-Rivalen Everton für sich.

Helder Costa hatte Wolverhampton nach 29 Minuten gegen in Bestbesetzung angetretene Hausherren in Führung gebracht. Stoke kam erst in der letzten halben Stunde des Spiels zu einigen guten Chancen, unter anderem auch durch Arnautović, konnte die Partie aber nicht drehen. Ein Freistoßtor von Matt Doherty (80.), der schon den ersten Treffer aufgelegt hatte, besiegelte schließlich das Aus des FA-Cup-Finalisten von 2011.

Meister Leicester City entschied das Schlagerspiel auswärts gegen Everton mit 2:1 für sich. Ahmed Musa wendete mit einem Doppelpack (66., 71.) das Blatt, nachdem Romelu Lukaku die Toffees kurz davor in Front gebracht hatte (63). Der frühere ÖFB-Teamkapitän Christian Fuchs saß zunächst auf der Bank und wurde in der 77. Minute eingewechselt.

Schonung war auch für Watford-Legionär Sebastian Prödl geplant. Der Innenverteidiger musste jedoch in der 16. Minute für den verletzten Craig Cathcart einspringen und war somit beim 2:0 über Zweitligist Burton Albion doch mit von der Partie. Die Treffer erzielten Christian Kabasele (21.) und Jerome Sinclair (77.).

Zweitligist Derby County stellte derweil Premier-League-Vertreter West Bromwich Albion ein Bein. Matt Philips hatte die Gastgeber eigentlich auf Kurs gebracht (35.). Darren Bent (51.) und Thomas Ince (54.) entrissen dem favoriten allerdings den Aufstieg mit einem Doppelschlag. Andreas Weimann saß bei Derby County auf der Bank, kam aber nicht zum Einsatz.

Bereits am frühen Nachmittag hatte Manchester United gegen Reading einen klaren 4:0-Erfolg gefeiert. Bournemouth verlor bei Millwall 0:3. Hull bezwang Swansea mit 2:0. Manchester City hatte am Freitag beim 5:0-Triumph über West Ham keine Mühe.

Mehr dazu:

>> Alle Ergebnisse FA Cup 3. Runde

red