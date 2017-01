Debakel! RB Leipzig geht gegen Ajax unter

Emil Forsberg (r.) und seine Teamkollegen gehen gegen Ajax unter

Überraschungsteam RB Leipzig ist mit einer überraschend deutlichen Niederlage ins Jahr 2017 gestartet.

Der Aufsteiger verlor sein erstes Testspiel nach der Winterpause gegen den niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam auch in der Höhe verdient mit 1:5 (0:3) und offenbarte dabei im portugiesischen Albufeira in allen Mannschaftsteilen große Schwächen.

Schluss in Albufeira. Der erste Test im #RBLWintertrainingslager gegen Ajax Amsterdam endet 1:5. Mund abputzen, draus lernen & weitermachen! — RB Leipzig (@DieRotenBullen) 7. Januar 2017

Der überragende deutsche Ex-U21-Nationalspieler Amin Younes (21., 39., 46.), Shootingstar Kasper Dolberg (37.) und Anwar El Ghazi (81.) erzielten die Treffer für die Niederländer, die erst in der Schlussviertelstunde auf die Dienste von Heiko Westermann setzten. Davie Selke gelang in der 63. Minute der Ehrentreffer für die Mannschaft von Ralph Hasenhüttl, die sich seit Mittwoch im nahegelegenen Lagos im Vorbereitungscamp befindet.

Der Coach war nach dem Debakel bedient: "Wir haben uns heute schlecht präsentiert. Vor allem in der ersten Halbzeit bekamen wir keinen Zugriff", so der Österreicher, der in der Startelf weitestgehend auf seine Top-Akteure gebaut hatte.