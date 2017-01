Trainingsauftakt in Ried ohne Kapitän Gebauer

Thomas Gebauer noch nicht fit

Die SV Ried hat am Samstag ohne Kapitän Thomas Gebauer die Vorbereitung auf die Frühjahrssaison der Bundesliga aufgenommen. Der 34-jährige Tormann hatte sich im Training vor dem letzten Herbstspiel gegen Sturm Graz einen Sehnenanriss und einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen. "Wenn alles gut läuft, sollte er in einer Woche einsteigen", sagte Coach Christian Benbennek.

Ebenfalls noch nicht mit von der Partie waren die blessierten Florian Hart und Mathias Honsak. Das Duo soll aber schon in den nächsten Tagen den Trainingsbetrieb aufnehmen. Nach den obligatorischen Leistungs- und Laktattests in Hohenzell am Vormittag folgte am Nachmittag bereits die erste Einheit auf Kunstrasen im alten Rieder Stadion. "Der Kunstrasen wurde perfekt vom Schnee geräumt. Die Jungs sind richtig gut drauf, wir können sofort voll loslegen", berichtete ein hoch motivierter Ried-Trainer. Ihr erstes Testspiel absolvieren die Innviertler am 14. Jänner (14.00 Uhr) in Ried gegen den Regionalligisten Vorwärts Steyr.

apa