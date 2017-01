Dank Giroud: Arsenal wendet Pokalblamage ab

Wieder einmal der Gunners-Retter: Olivier Giroud traf kurz vor Schluss zum Sieg

Rettung in letzter Minute! Der FC Arsenal ist in der dritten Runde des FA Cups ohne diverse Stammspieler denkbar knapp an einer Blamage vorbeigeschrammt.

Beim forschen Zweitligisten Preston North End gewannen die Gunners nach Rückstand noch mit 2:1 (0:1) und zogen somit in die vierte Pokalrunde ein.

Der formstarke Olivier Giroud, der auch in den vergangenen zwei Liga-Spielen entscheidend getroffen hatte, bewahrte die Gäste mit einem Last-Minute-Tor (89.) vor einem Wiederholungsspiel. Aaron Ramsey (46.) besorgte zuvor den Ausgleich für das Team von Arsène Wenger. Der Führungstreffer für Preston North End, derzeit Tabellenelfter der englischen Championship, fiel schon nach sieben Minuten durch Callum Robinson.

Während Shkodran Mustafi beim FC Arsenal von Beginn an auf dem Platz stand, fehlte Regisseur Mesut Özil weiterhin verletzt.