Griezmann beendet Flaute - Sevilla im Rausch

Torfluch beendet: Antoine Griezmann (l.) trifft endlich wieder in der Liga

Neun Spiele in Folge war Antoine Griezmann in der Primera División leer ausgegangen, nun hat der französische Superstar in Diensten von Atlético Madrid seine Flaute beendet.

Beim 2:0-Auswärtserfolg der Rojiblancos bei SD Eibar traf der 25-Jährige nach 74 Minuten mit links zum Endstand, nachdem Saúl die Gäste zuvor per Kopf auf die Siegerstraße gebracht hatte (54.). Griezmann hatte zuletzt am 2. Oktober gegen Valencia ein Tor in der Liga bejubeln dürfen, nun markierte er endlich seinen insgesamt siebten Saisontreffer.

Durch den Dreier in der Fremde hält das Team von Diego Simeone Anschluss zur Champions-League-Region, nachdem Atlético zwischenzeitlich bis auf Rang sechs durchgereicht worden war.

Entfesseltes Sevilla verdrängt Barça vorerst

Am Abend zog der FC Sevilla durch ein fulminantes 4:0 (2:0) bei Real Sociedad San Sebastián mit 36 Punkten am FC Barcelona vorbei und übernahm zumindest vorläufig Platz zwei. Überragender Mann auf dem Platz war der Franzose Wissam Ben Yedder, der drei der vier Treffer für den Europa-League-Seriensieger, der durch das Erreichen des Achtelfinals der Königsklasse entthront werden wird, erzielte.