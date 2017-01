BVB: Zweikampf um die Auba-Position?

Adrián Ramos (l.) und André Schürrle haben guten Karten, Aubameyang zu vertreten

Während der Afrika Cup für den ganzen Kontinent, die beteiligten Nationalteams und nicht zuletzt die Spieler eines der Highlights des Jahres ist, blicken Europas Fußballligen nicht selten mit sehr gemischten Gefühlen auf das Turnier, das alle zwei Jahre Ende Januar ausgetragen wird. Kein Wunder, fehlen den Teams während dieser Zeit nicht selten einige Leistungsträger. So auch dem BVB.

Mindestens zum Hinrunden-Abschluss gegen Bremen müssen die Schwarzgelben ohne ihren Top-Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang auskommen, schafft es der 27-Jährige mit Gabun in die K.o.-Phase, fehlt er den Borussen sogar noch länger. Zudem verpasst Aubameyang die Vorbereitung und wird nach dem anstrengenden Turnier in seinem Heimatland sicherlich auch noch eine Erholungsphase benötigen. Eine Frage steht also im Raum: Wer ersetzt den Goalgetter während dieser Zeit?

Its time to be Focus on it 🇬🇦 #africacup #aubameyang #pea9 A photo posted by Aubameyang (@aubameyang97) on Jan 6, 2017 at 8:41am PST

Für Dortmunds Kapitän Marcel Schmelzer ist die Antwort klar: Adrián Ramos soll vom zweiten ins erste Glied rücken. "Auba 1:1 zu ersetzen ist zwar unmöglich. Mit Adrian haben wir aber eine Riesenqualität auf der Bank", so der 28-Jährige über den etatmäßigen Aubameyang-Vertreter auf "bvb.de". Und weiter: "Er ist ein Riesentyp und ein sehr guter Fußballspieler. Wir vertrauen ihm komplett." Auch die Statistik spricht für Ramos. Spielte der Kolumbianer in den letzten Jahren von Beginn an, traf er nicht selten.

BVB-Trainer Thomas Tuchel hat aber mindestens noch einen weiteren Pfeil im Köcher. Beim 4:1-Testspiel-Erfolg gegen Eindhoven schickte Tuchel André Schürrle auf der Aubameyang-Position ins Rennen und der Nationalspieler steuerte immerhin einen Treffer bei. "Wenn man so gute Spieler um sich rum hat, dann ist es für einen Stürmer immer gut", äußerte sich Schürrle nach der Partie und stellte klar: "Ich habe mich wohl gefühlt."