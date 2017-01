Gladbach: Nächstes Chelsea-Juwel im Fokus?

Borussia Mönchengladbach soll eine Leihe von Chelsea-Talent Ruben Loftus-Cheek anstreben

17 Mal schnürte Chelsea-Talent Ruben Loftus-Cheek in der vergangenen Saison die Schuhe für die Blues. Ein Wert, der auf eine goldene Zukunft des 20-Jährigen in London hoffen ließ. Unter Neu-Coach Antonio Conte kommt der Jugendnationalspieler der Three Lions allerdings selten zum Zug. Ein Bundesligist könnte die Situation nutzen.

Wie die englische "Sun" berichtet, liebäugelt Borussia Mönchengladbach mit einer Verpflichtung des Youngsters. Eine Spekulation, die nicht weit hergeholt scheint, betrachtet man die guten Transfer-Beziehungen zwischen den Gladbachern und Chelsea. Mit Borussen-Spielmacher Thorgan Hazard und Abwehr-Ass Andreas Christensen stehen aktuell zwei ehemalige Chelsea-Spieler in den Reihen der Gladbacher.

Während Christensen nach zweijähriger Leihe im Sommer wohl an die Stamford Bridge zurückbeordert wird, gelang es Gladbach die einstige Leihe von Hazard in ein festes Engagement umzuwandeln. So oder so haben Max Eberl und Co. gute Erfahrungen mit Leihspielern aus Chelsea gemacht. Loftus-Cheek könnte diese Tradition nun fortsetzen.

Konkurrenz aus Frankreich und von der Insel

Im Werben um das englische Talent droht dem Team von Dieter Hecking allerdings namenhafte Konkurrenz. Neben den Gladbachern bringt die "Sun" eine Leihe zum französischen Top-Klub AS Monaco ins Spiel. Zudem sollen mit Brighton und Newcastle zwei Zweitligisten von der Insel ihr Interesse bekundet haben. Nachteil für Mönchengladbach: Chelsea würde angeblich einen Deal innerhalb der Premier League vorziehen. Als heißer Anwärter gilt dort Swansea.

Zudem soll Conte durchaus auch mit dem Gedanken spielen, sein Juwel, das noch bis zum Sommer 2021 an Chelsea gebunden ist, im Kader zu behalten. "Ich bin sicher, dass Ruben großartiges Potenzial hat. Er ist Teil des Kaders, hatte bislang aber mit einigen Verletzungen zu kämpfen", zitiert "Goal.com" den Trainer.