Poldi: China-Millionen oder Gala-Comeback

Bleibt Lukas Podolski bei Gala oder zieht es den Deutschen nach China?

Jetzt auch der "Prinz": Im Spätherbst seiner Karriere scheint Lukas Podolski als erster deutscher Top-Star den Verlockungen der chinesischen Milliarden-Liga zu erliegen. Der Wechsel des Weltmeisters vom türkischen Top-Klub Galatasaray zu Beijing Guoan sei "in der Abschlussphase", sagte Gala-Vorstandsmitglied Levent Nazifoglu im Trainingslager des Rekordmeisters in Antalya.

Podolski, der am Bosporus noch einen Vertrag bis 2018 besitzt, soll in Peking neun Millionen Euro netto im Jahr verdienen. Nazifoğlu betonte zwar, dass Galatasaray den 31-Jährigen eigentlich gar nicht verkaufen wolle, aber "der Spieler selbst scheint einen Wechsel zu favorisieren", fügte er an. Weil Gala Planungssicherheit haben wolle, solle die Entscheidung möglichst schnell fallen. "Entweder passiert der Transfer innerhalb einer Woche oder gar nicht", sagte Nazifoğlu.

Vertreter von Guoan weilen Medienberichten zufolge bereits in der Türkei, um den Wechsel klar zu machen. Der ehemalige Bundesliga-Profi Podolski (1. FC Köln, Bayern München) hatte das Angebot nach seiner Ankunft im Trainingslager bei "NTV Spor" bestätigt, aber betont: "Ich habe mich noch nicht entschieden." Dafür spricht auch ein Tweet Podolskis, der ihn am Sonntag im Gala-Dress beim Konditionstraining zeigt. Versehen mit den Worten: "Seit vorbereitet... Poldi ist so gut wie zurück!"

Poldi bei Gala voll im Soll

Podolski war im Sommer 2015 vom FC Arsenal an den Bosporus gewechselt. In seiner ersten Saison war er mit 17 Pflichtspieltoren und neun Vorlagen Topscorer, und auch aktuell zählt der 129-malige Nationalspieler (48 Tore) trotz verschiedener Verletzungen mit sechs Toren in zwölf Pflichtspielen zu den Leistungsträgern.

In Peking würde er auf seinen ehemaligen Klubkollegen Burak Yılmaz treffen, der neben den brasilianischen Nationalspielern Renato Augusto (ehemals Bayer Leverkusen) und dessen Landsmann Ralf einer der drei ausländischen Stars beim Meister von 2009 ist. Guoan gehört der CITIC-Group, einem staatlichen Finanz- und Investmentunternehmen, Sportdirektor ist der frühere Bundesliga-Spieler Shao Jiayi. Die "kaiserliche Garde" spielt in Pekings Arbeiterstadion (Kapazität: 66.000) und ist laut "Forbes" nach Guangzhou Evergrande das wertvollste Team der Super League. In der abgelaufenen Saison war Guoan als Fünfter aber so schlecht wie seit 2010 nicht mehr.

"Hürriyet"-Zitat sorgt für Eklat

Podolskis angedachter Wechsel geht nicht ohne Nebengeräusche über die Bühne. Der Stürmer wetterte auf Twitter über das türkische Massenblatt "Hürriyet", das ein angebliches Zitat von ihm in Umlauf gebracht hatte. Er fühle sich in der Türkei wohl und sei bei Gala zufrieden, wurde Podolski von "Sabah"-Kolumnist Levent Tuzemen zitiert, "aber wenn man mir einen Vertrag mit einem Gehalt von zehn Millionen Euro pro Jahr anbietet, würde ich gehen".

I read my quotes in @Hurriyet . They are totally wrong, I did not (!) say these sentences! Don't believe that lies... #Poldi — Lukas-Podolski.com (@Podolski10) 6. Januar 2017

Podolski nannte dies "komplett falsch" und rief seinen Fans zu: "Glaubt diesen Lügen nicht!" Hürriyet verwies in einer Antwort darauf, nur Tuzemen wiedergegeben zu haben, und schloss seinen Tweet an den "lieben Lukas Podolski" mit den Worten: "Auf Wiedersehen".

Podolski würde mit dem Transfer zahlreichen internationalen Stars folgen, die sich in den vergangenen Wochen von den Millionen-Offerten ins Reich der Mitte hatten locken lassen. Vor allem die viele Millionen schweren Wechsel von Oscar vom FC Chelsea und Carlos Tévez (Boca Juniors) nach China hatten für Wirbel gesorgt - bis in höchste Regierungskreise. Die Klubs hätten "Geld verbrannt", ließ ein Sprecher wissen und kündigte an, dem Irrsinn Einhalt gebieten zu wollen.