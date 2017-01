Lahm: "Unserer Generation läuft die Zeit davon"

Philipp Lahm sehnt sich nach einem erneuten Triple-Gewinn

Ein neuer Tag, ein neuer Presse-Termin. Im Rahmen des Bayern-Trainingslagers in Doha stellten sich am Sonntag die beiden Münchner Routiniers Franck Ribéry und Philipp Lahm den Fragen der Medienvertreter.

"Es ist einfach Fakt, dass ich bis 2018 Vertrag hab. Es ist mühsam, das jedes Mal zu kommentieren", ließ Philipp Lahm keine Zweifel an seiner nahen Zukunft. Gebe es dennoch etwas zu verkünden, würde er sich schon äußern, legte der Außenverteidiger nach.

Antrieb scheint für den Ex-Nationalspieler vor allem die Aussicht auf ein weiteres Triple zu sein. "Die Sehnsucht ist groß. Unserer Generation läuft die Zeit davon", so Lahm, der hinzufügte: "Wenn man das einmal erlebt hat, will man es wieder."

"Klar ist es ein großes Ziel, nochmal die #UCL zu gewinnen. Da oben zu stehen, den Pokal entgegen zu nehmen, das ist einfach Wahnsinn!" pic.twitter.com/HFB8B4AtNa — FC Bayern München (@FCBayern) 8. Januar 2017

Auf Nachfrage kommentierte Lahm auch einen möglichen Abschied von Holger Badstuber. Er schätze seinen Kollegen sehr und wünsche sich, dass Badstuber bliebe, sei dieser aber unzufrieden, müsse man reden, so das Abwehr-Ass.

Ribéry hat noch "Hunger"

Auch Ribéry, dessen Vertrag beim FC Bayern ebenfalls im Sommer 2018 ausläuft, untermauerte, dass es ihm keineswegs an Motivation mangele. "Auf dem Platz will ich immer eine Hilfe sein und meine Sache gut machen", so Ribéry und weiter: "Ich habe bin 33 Jahre, habe alles gewonnen, aber ich habe immer noch Hunger!" Aktuell fühle er sich zudem "perfekt" und wolle mit den Bayern an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen.

"Man muss die Spannung immer hoch halten, immer konzentriert sein. Ich bin 33 Jahre, habe alles gewonnen, aber ich habe immer Hunger." pic.twitter.com/MCmnotn6rn — FC Bayern München (@FCBayern) 8. Januar 2017

Auch die inzwischen alltägliche Frage zu einem möglichen China-Engagement beantwortet Ribéry geduldig. Er habe noch ein Jahr Vertrag bei den Bayern und werde dann "mal schauen". Abgeneigt scheint der Ballkünstler jedoch keineswegs: "Später mal China, Katar, Dubai. Da ist alles möglich. Aktuell will ich aber noch auf Top-Niveau spielen."