HSV: Lasogga "will sich durchbeißen"

Pierre-Michel Lasogga will sich beim HSV durchsetzen

HSV-Stürmer Pierre-Michel Lasogga hat Wechselgerüchte dementiert und sich zum Verein bekannt.

"Gerüchte gehören mittlerweile zum täglichen Geschäft dazu. Wenn man dann zuletzt auch auf der Bank saß, dann wird sowas immer noch angeheizt. Ich kann nur immer wieder sagen, dass ich mich in Hamburg und in der Mannschaft wohlfühle", sagte Lasogga in einem Interview mit "Sky Sport News HD"

Und weiter: "Ich stehe zu 100 Prozent hinter dem Verein und will alles für ihn geben. Ich verschwende keinerlei Gedanken an einen Wechsel. Ich will mich hier durchbeißen und mir meinen Platz in der ersten Elf zurückerkämpfen. Alles andere muss der Trainer entscheiden."

Seine schwächelnde Torausbeute ist für den 25-Jährigen offenbar keine große Belastung: "Die Torflaute stört mich eigentlich weniger, weil ich weiß, dass sie irgendwann endet. Meistens ist es ja so, wenn bei einem Stürmer der Knoten einmal geplatzt ist, dann läuft es von alleine. Sobald der Trainer mich braucht, bin ich 100 Prozent da und versuche die Chance zu nutzen."

Kein großer Austausch mit Gisdol

Aktuell scheint sich der Kontakt zu Coach Markus Gisdol allerdings in Grenzen zu halten: "Einen riesigen Austausch gibt es da nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass wir ein gutes Verhältnis haben. Ich glaube der Trainer schätzt mich sehr, dass merke ich jeden Tag. Da ist nichts negatives zu erkennen. Ich bin ein positiver Typ, ich glaube an die Chance und ich will mich hier weiterhin durchsetzen", gibt sich Lasogga dennoch positiv gelassen.

Und auch die zuletzt aufkeimende Kritik an seiner Fitness wirft den ehemaligen Herthaner nicht aus der Bahn: "Ärgern tut mich das schon lange nicht mehr. Jeder, der mich schon mal Oberkörperfrei gesehen hat, weiß, wie ich aussehe und was unter dem T-Shirt ist. Mein letzter Trainer, Bruno Labbadia, hat immer gesagt, dass ich beim Wiegen einer mit den besten Werte bin. Deshalb lässt mich solche Kritik von außen immer kalt."

Für den anstehenden Kampf um den Klassenerhalt hat Lasogga übrigens eine klare Devise: "Man muss jedes Spiel annehmen, als wäre es das letzte. Das klingt zwar etwas blöd, aber mit 25 Jahren bin ich schon fast ein Routinier, wenn es darum geht, Abstiegskampf zu machen. Jeder beim HSV wünscht sich, dass wir endlich mal da unten rauskommen und um Plätze weiter oben spielen. Die Situation ist nun mal so und die müssen wir in der Rückrunde annehmen."