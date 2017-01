AFCON-Generalprobe: Ivorer schlagen Schweden

Die Elfenbeinküste hat einen Test gegen Schweden gewonnen

Titelverteidiger Elfenbeinküste hat rund eine Woche vor Beginn des Afrika-Cups in Gabun (14. Januar bis 5. Februar) Selbstvertrauen getankt.

Mit Hertha-BSC-Offensivspieler Salomon Kalou in der Startelf setzten sich die Ivorer in Abu Dhabi in einem Testspiel gegen Schweden 2:1 (1:1) durch. Bei den Skandinaviern fehlten einige Stammkräfte.

In der 39. Minute gingen die Nordeuropäer durch ein Eigentor des Ivorers Wilfried Kanon in Führung, ehe Serge N'Guessan (45.) und der der Ex-Wolfsburger Giovanni Sio (50.) die Partie drehten.

Recevez la composition de la CIV poir la rencontre contre la suède A photo posted by Eléphants de Côte d'Ivoire (@fifci_instag) on Jan 8, 2017 at 3:46am PST

In der Gruppe C trifft die Elfenbeinküste auf Togo (16. Januar), die Demokratische Republik Kongo (20. Januar) und Marokko (24. Januar). In einem weiteren Vorbereitungsspiel treten "die Elefanten" am Mittwoch gegen Uganda an.