Messi rettet Barça einen Punkt

Lionel Messi (l.) konnte dem FC Barcelona einen Punkt gegen Villarreal retten

In der 90. Minute hat Superstar Lionel Messi den FC Barcelona vor einer Niederlage in Villarreal bewahrt. Trotz des 1:1-Unentschiedens ist Barça der Verlierer des Spieltags in der Primera División.

Die Katalanen kamen am Sonntagabend im Verfolgerduell beim FC Villarreal nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und haben als Dritte (35) bereits fünf Punkte Rückstand auf Tabellenführer Real Madrid.

Lionel Messi (90.) rettete Barca drei Tage nach der überraschenden Niederlage im Achtelfinal-Hinspiel des spanischen Pokals bei Athletic Bilbao per direktem Freistoß wenigstens einen Punkt, nachdem das Gelbe U-Boot nach einem Konter durch den Italiener Nicola Sansone in Führung gegangen war (50.). Nationaltorwart Marc-André ter Stegen hatte bei Villarreals Treffer keine Chance.

Messi (75.) scheiterte zudem am Pfosten, Villarreals Jaume Costa sah in der Nachspielzeit Gelb-Rot (90.+5).

Busquets enttäuscht, aber kämpferisch

"Wir hatten mehr Chancen und haben es immer versucht. Ein Unentschieden bringt uns nicht weiter, aber wir müssen trotzdem weiterkämpfen. Wir werden nicht aufgeben", gab sich Sergio Busquets nach Schlusspfiff kämpferisch.

Erster Real-Verfolger ist nun der FC Sevilla (36), der am Samstag 4:0 (2:0) bei Real Sociedad gewonnen hatte. Villarreal ist Fünfter (30).

Die Königlichen waren ihrerseits bereits am Samstag beim 5:0 (4:0) gegen Granada zum 39. Mal in Folge ungeschlagen geblieben. Damit egalisierte das Team von Trainer Zinedine Zidane Barcelonas Bestmarke. Da Weltmeister Toni Kroos und Co. noch ein Nachholspiel bestreiten, können sie ihren Vorsprung in der Tabelle noch weiter ausbauen.