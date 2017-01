Klopps B-Elf blamiert sich - Chelsea souverän

Liverpool FC kam gegen Plymouth Argyle nicht über ein 0:0 hinaus

Jürgen Klopp hat sich mit dem 18-maligen englischen Meister Liverpool FC im Pokal bis auf die Knochen blamiert. Der Tabellenzweite der Premier League kam in der 3. Runde des FA-Cups gegen den Viertligisten Plymouth Argyle nicht über ein 0:0 hinaus und muss nun bei dem Underdog im Home Park zum Wiederholungsspiel antreten.

Bereits in der vergangenen Saison hatte Liverpool unter dem früheren BVB-Trainer in Runde drei des FA-Cups beim Viertligisten FC Exeter City nur ein 2:2 erzielt. Das Rückspiel an der Anfield Road entschied der haushohe Favorit dann 3:0 für sich.

Gegen Plymouth gönnte Klopp angesichts des strapaziösen Programms über die Feiertage nahezu allen Topspielern eine Verschnaufpause und schickte die bislang jüngste Startelf der 124-jährigen Klubgeschichte (Schnitt: 21 Jahre und 296 Tage) aufs Feld. Der deutsche Nationalspieler Emre Can, der in der 63. Minute ausgewechselt wurde, und der frühere Mainzer Torwart Loris Karius, der die vergangenen fünf Ligaspiele pausieren musste, zählten aber zur Anfangsformation.

Gomez-Rückkehr einziges Reds-Highlight

Gegen den Außenseiter tat sich die B-Elf der Reds über die gesamte Spielzeit schwer. Liverpool bestimmte zwar das Spielgeschehen und dominierte alle wichtigen Statistiken, agierte jedoch ideenlos und konnte trotz deutlicher Feldvorteile den Gegner kaum in Gefahr bringen. Plymouth hatte durch Jake Jervis kurz vor Schluss sogar den Siegtreffer auf dem Fuß.

Kurios: Plymouth ist seit Januar 2016 erst das zweite Team, das an der Anfiels Road kein Gegentor kassierte. Einen tollen Moment feierte Liverpool-Verteidiger Joe Gomez, der nach einer eineinhalbjährigen Verletzungspause wieder in die Startelf der Reds zurückkehrte.

Chelsea auch in Unterzahl souverän

Unterdessen hat Premier-League-Spitzenreiter FC Chelsea auch mit einer B-Elf problemlos die vierte Runde des FA Cups erreicht.

Ohne zahlreiche Stammspieler, darunter Torgarant Diego Costa, kamen die Blues am Sonntag an der heimischen Stamford Bridge zu einem 4:1 (2:0) gegen Peterborough United, das in der dritten englischen Liga aktuell auf Tabellenplatz neun steht.

Here's our take on today's 4-1 win over Peterborough... https://t.co/U03OmDpHKk — Chelsea FC (@ChelseaFC) 8. Januar 2017

Der überragende Pedro (18./75.), Michy Batshuayi (43.) und Willian (52.) schossen die Tore für das Team von Antonio Conte. Für Peterborough traf Tom Nichols (70.) zum zwischenzeitlichen 1:3. Kurz zuvor hatte Chelsea-Kapitän John Terry für eine Notbremse die Rote Karte gesehen.