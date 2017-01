BVB-Sorgenkind Merino wohl nicht nach Köln

BVB-Sorgenkind Mikel Merino hat bislang wohl keine Angebote von anderen Klubs vorliegen

Im Sommer war Mikel Merino mit großen Hoffnungen vom spanischen Klub CA Osasuna zu Borussia Dortmund gewechselt. Doch die bisherige Saison verlief für den Defensivspezialisten nicht unbedingt nach Wunsch. Bei den meisten Partien stand der 20-Jährige nicht einmal im Kader, kam insgesamt nur auf 180 Spielminuten.

Nicht umsonst hielten sich Gerüchte, dass der Youngster im Winter durch eine Leihe Spielpraxis sammeln könnte. Als einer der größten Interessenten aus der Bundesliga wurde der 1. FC Köln gehandelt. Beim Klubs aus der Domstadt klafft nach dem Abgang von Mevrim Mavraj zum HSV auf der Innenverteidiger-Position eine Lücke, die geschlossen werden muss. Doch nach Informationen des "kicker" genießt die Personalie Merino aus verschiedenen Gründen nicht die höchste Priorität.

Wie das Fachblatt berichtet, hat der BVB bislang noch keine offizielle Anfrage für den 20-Jährigen vorliegen. Zudem soll Dortmund noch gar nicht final entschieden haben, wie es mit Merino bis zum Sommer weitergeht. Klar ist jedenfalls, dass die Schwarzgelben den spanischen Junioren-Nationalspieler maximal verleihen wollen. Köln hingegen hat andere Pläne mit seinen Neuzugängen, entwickelt seine jungen Talente gern weiter und bindet sie langfristig. Merino betonte zudem immer wieder, dass er sich nicht unbedingt hauptamtlich in der Abwehrzentrale verortet sieht.

Allerdings sucht der Effzeh nicht nur auf der Innenverteidiger-Position, sondern auch im defensiven Mittelfeld, wo sich Matthias Lehmann so langsam dem Karriere-Ende zuneigt. In der Mittelfeldzentrale würde sich Merino nach eigenen Aussagen sogar deutlich wohler fühlen als in der Innenverteidigung. Allerdings gilt auch hier, dass Borussia Dortmund einen Kauf und/oder eine Leihe mit Kaufoption ausschließt.

Merinos Vater hatte kurz vor dem Jahreswechsel noch mit einem Wechsel zurück zu CA Osasuna geliebäugelt. Vielleicht verschlägt es den BVB-Defensivmann ja am Ende doch bis zum Sommer zurück in die alte Heimat.