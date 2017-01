Rangliste: Lewy und Auba dominieren die Liga

Robert Lewandowski (l.) und Pierre-Emerick Aubameyang teilen sich den Platz an der Sonne

In der "kicker"-Rangliste des deutschen Fußballs hat sich das Magazin dieses Mal die offensiven Positionen vorgenommen. Im Sturm gibt es in der Spitze keine Überraschungen. Zwei Ausnahme-Stürmer dominieren Rang ein und zwei. Aber auch die 'Internationale Klasse' ist stark besetzt.

BVB-Angreifer Pierre-Emerick Aubameyang hat die Nase vorn. Das gilt nicht nur für die meisten Tore der Liga (16), sondern auch für den ersten Platz in der Rangliste der Stürmer. Dort steht der Gabuner noch vor Bayerns Robert Lewandowski, der in dieser Spielzeit in 16 Partien zwölf Tore schoss. Aubameyang ist die mit Abstand prägendste Figur im Offensivspiel des BVB. "Es ist fantastisch, einen Spieler wie Auba im Team zu haben", sagte sein Trainer, Thomas Tuchel, der hofft, dass der umworbene Angreifer trotz möglicher Wechselabsichten noch lange bei Borussia Dortmund bleibt.

Lewandowski vom deutschen Rekordmeister zeigt sich ebenfalls treffsicher wie eh und je. Im Nationalteam erzielte er gar sieben Treffer in nur vier Partien. Aber auch auf den folgenden Plätzen sind Stürmer mit einer hohen Anzahl an Toren verortet. Kölns Anthony Modeste führt die 'Internationale Klasse' an und hat dabei sogar noch ein Tor mehr als FCB-Vertreter Lewandowski erzielt. Über 13 Treffer darf sich der Klub aus der Domstadt freuen.

Bester Deutscher ist Timo Werner auf dem vierten Rang, der RB Leipzig mit seinen neun Toren genauso erfreute wie es der zweitbeste Einheimische einen Platz dahinter bei der TSG Hoffenheim tat: Sandro Wagner hat ebenfalls neun Treffer auf dem Konto und trug damit zum Höhenflug der Kraichgauer bei.

Sturm

Weltklasse

1. P.-E. Aubameyang (Borussia Dortmund)

2. Robert Lewandowski (Bayern München)

Internationale Klasse

3. Anthony Modeste (1. FC Köln)

4. Timo Werner (RB Leipzig)

5. Sandro Wagner (TSG Hoffenheim )

6. Vedad Ibišević (Hertha BSC)

Im weiteren Kreis

7. Raffael (orussia Mönchengladbach)

8. Andrej Kramarić (TSG Hoffenheim)

9. Maximilian Philipp (SC Freiburg)

10. Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach)

11. Mark Uth (TSG Hoffenheim)

Blickfeld

Chicharito (Bayer Leverkusen.)

Jhon Córdoba (1. FSV Mainz 05)

Branimir Hrgota (Eintracht Frankfurt)

Alexander Meier (Eintracht Frankfurt)

Florian Niederlechner (SC Freiburg)

Im Blickfeld sind die Spieler in alphabetischer Reihenfolge angeordnet.

Thomas Müller: Von vielen Seiten überholt

Bei den Flügelspielern auf der 'Außenbahn offensiv' haben zwei Bayern-Asse die Nase vorn, die noch lange nicht zum alten Eisen gehören: Arjen Robben belegt dort trotz seines Alters und seiner Verletzungsanfälligkeit den ersten Rang, gefolgt von Franck Ribéry. An zwölf Toren war der Niederländer beteiligt, der bald beim FCB verlängern soll. "Ich glaube, dass man da vielleicht schon im Januar spätestens Vollzug melden kann, da bin ich sehr optimistisch", sagte Rummenigge zuletzt.

Der dritte im Bunde in der 'Internationalen Klasse' ist Ousmane Dembélé. 17 Pflichtspiel-Tore hat der BVB mit seiner Hilfe erzielt, der erst 19-Jährige besticht durch temporeiche Dribblings und tolle Läufe. Zum Spitzenplatz reichte es trotzdem nicht, weil der Franzose in puncto Defensivverhalten und Effizienz noch Luft nach oben hat.

Bayerns Sorgenkind Thomas Müller, der bei der letzten Ausgabe der Rangliste noch auf dem ersten Platz der offensiven Mittelfeldspieler stand, findet sich nun nur noch 'Im weiteren Kreis' auf Platz sechs wieder. Shootingstars wie Serge Gnabry von Werder Bremen oder Vincenzo Grifo vom SC Freiburg haben ihm den Rang abgelaufen.

Außenbahn offensiv

Weltklasse

keiner

Internationale Klasse

1. Arjen Robben 32 (Bayern München)

2. Franck Ribéry 33 (Bayern München)

3. Ousmane Dembélé 19 (Borussia Dortmund)

Im weiteren Kreis

4. Serge Gnabry (Werder Bremen)

5. Vincenzo Grifo (SC Freiburg)

6. Thomas Müller (Bayern München)

7. Christian Pulisic (Borussia Dortmund)

8. Julian Brandt (Bayer Leverkusen)

9. Marcel Risse (1. FC Köln)

10. Mitchell Weiser (Hertha BSC)

11. Ibrahima Traoré (Borussia Mönchengladbach)

12. Douglas Costa (Bayern München)

13. Salomon Kalou (Hertha BSC)

Blickfeld

Fin Bartels (Werder Bremen)

Pablo De Blasis (1. FSV Mainz 05)

Genki Haraguchi (Hertha BSC)

Evgen Konoplyanka (FC Schalke 04)

Nicolai Müller (Hamburger SV)

Im Blickfeld sind die Spieler in alphabetischer Reihenfolge angeordnet.

Ausland: Kroos rutscht ab, Özil vorn

Mesut Özil vom FC Arsenal hat es geschafft. Er führt die Liste der Legionäre an und hat sich erstmals den Spitzenplatz im Bereich 'Weltklasse' gesichert. Toni Kroos hingegen wird immer noch stark eingeschätzt und für seine nahezu perfekten Passquoten gelobt, wurde dieses Mal allerdings aufgund fehlender Highlight-Spiele in in die 'Internationale Klasse' herabgestuft.

Auch Sami Khedira findet sich dort wieder. Laut Lothar Matthäus die richtige Entscheidung: "Er macht einen guten Job bei Juve, auch wenn ich die Serie A nicht mehr zu den Topligen zähle."

Deutsche im Ausland

Weltklasse

Mittelfeld offensiv

Mesut Özil (FC Arsenal/England)

Internationale Klasse

Torhüter

Marc-André ter Stegen (FC Barcelona/Spanien)

Mittelfeld defensiv

İlkay Gündoğan (Manchester City/England)

Sami Khedira (Juventus Turin/Italien)

Toni Kroos (Real Madrid/Spanien)

Im weiteren Kreis

Innenverteidiger

Shkodran Mustafi (Valencia & Arsenal/Span. & Engl.)

Antonio Rüdiger (AS Rom/Italien)

Mittelfeld defensiv

Emre Can (FC Liverpool/England)

Blickfeld

Torhüter

Loris Karius (FC Liverpool/England)

Alexander Walke (RB Salzburg/Österreich)

Ron-Robert Zieler (Leicester City/England)

Innenverteidiger

Robert Huth (Leicester City/England)

Benedikt Röcker (Brøndby IF/Dänemark)

Christian Schulz (Sturm Graz/Österreich)

Außenbahn defensiv

Andreas Beck (Beşiktaş JK/Türkei)

Mittelfeld defensiv

Rico Strieder (FC Utrecht/Niederlande)

Mittelfeld offensiv

Hany Mukhtar (Brøndby IF/Dänemark)

Stürmer

Lukas Podolski (Galatasaray SK/Türkei)

Amin Younes (Ajax Amsterdam/Niederlande B)

Im Blickfeld sind die Spieler in alphabetischer Reihenfolge angeordnet.