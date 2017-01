Hecking: Mannschaft sucht Stabilität

Dieter Hecking geht das Unternehmen in Gladbach mit viel Vorfreude an

Kurz nach seinem Amtsantritt bei Borussia Mönchengladbach ist Neu-Trainer Dieter Hecking voll des Lobes für sein Team, das in seinen Augen vor allem zwei Dinge braucht: Konstanz und Stabilität.

Schon nach den ersten Einheiten im Trainingslager in Marbella weiß Gladbachs neuer Mann an der Seitenlinie seine Mannschaft zu schätzen. "Die Mannschaft zieht sehr gut mit, sie bringt hohes Tempo rein, zeigt viel Einsatzwillen. Diese Dinge gefallen mir, sind nach einem Trainerwechsel allerdings auch normal", sagte Dieter Hecking im Interview mit dem "kicker".

Mit der Qualität des Kaders ist der Ex-Wolfsburger ebenfalls sehr zufrieden. "Was ich sehe, deckt sich mit dem Eindruck, den ich als Außenstehender hatte: Es ist eine Mannschaft mit viel Perspektive, guten jungen Spielern", so Hecking. Die Mannschaft habe die Tabellensituation angenommen und "ist sich der Verantwortung bewusst", ist der 52-Jährige überzeugt. Zu einem Selbstläufer wird die geplante Aufholjagd in der Liga jedoch nicht werden: "Die Liga ist leistungsmäßig noch enger zusammengerückt, da müssen wir schon auf der Hut sein."

Keine Kritik an Schubert

Mit Hilfe von Einzelgesprächen hat der Fußballlehrer mittlerweile herausgefunden, woran es zuletzt am meisten mangelte. Letztendlich gehe es ab sofort darum, "Stabilität und Konstanz reinzubringen, das ist das Entscheidende. Wir wollen wieder als Gruppe auf dem Platz agieren, die Dinge gemeinsam machen. Da war die Mannschaft zum Ende der Hinrunde vielleicht ein Stück weit überfordert", vermutet der Trainer.

Als Kritik an seinem Vorgänger will Hecking diese Worte jedoch nicht verstanden wissen: "André Schubert hat am Ende sicherlich auch etwas probiert, um neue Impulse zu setzen, damit die Wende gelingt. Ich kann das, was André gemacht hat, absolut nachvollziehen."