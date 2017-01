Hoffenheim: Uth erhält Wechselverbot

Mark Uth soll weiter für die TSG 1899 Hoffenheim spielen

Fünf Tore in zehn Spielen haben nicht nur die TSG 1899 Hoffenheim begeistert, auch namhafte Vereine aus dem Ausland sind auf diese Weise auf Angreifer Mark Uth aufmerksam geworden. Doch wechseln darf der 25-Jährige nicht.

Wie englische Medien übereinstimmend berichten haben es sowohl Tottenham Hotspur als auch der FC Southampton auf Uth abgesehen und wollen den 25-Jährigen auf die Insel locken. Beide Klubs sollen bereits ihr Interesse für einen Wechsel im Sommer angemeldet haben.

Der Mittelstürmer hat bei der TSG allerdings noch bis 2018 Vertrag und soll diesen auch erfüllen, da sind sich die Verantwortlichen des Klubs aus dem Kraichgau einig."Ich würde ihn nicht gehen lassen", betonte Hoffenheim-Coach Julian Nagelsmann. Der 29-Jährige setzt weiter auf die Dienste des eifrigen Angreifers.

Dieser fühlt sich von den Spekulationen geehrt und betonte: "Es ist eine Anerkennung. Ich konzentriere mich aber darauf, gut in die Rückrunde zu starten, verletzungsfrei zu bleiben und mit Hoffenheim erfolgreich zu sein." In der aktuellen Rangliste des "kicker" war Uth auf einem guten elften Rang in der Kategorie "Stürmer" gelandet.

Jin-Su Kim verlässt die TSG

Klar ist dahingegen wohl der Abgang von Jin-Su Kim. Dieser soll nach Informationen für eine Ablösesumme von 1,6 Millionen Euro in seine südkoreanische Heimat zurückkehren. Dort wartet der asiatische Champions-League-Sieger FC Jeonbuk auf den linken Verteidiger.