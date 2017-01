"Doppel-Klopp" bringt Plymouth Geldregen

Plymouth erkämpft sich ein 0:0 - Klopp gratuliert

Der "Doppel-Klopp" lässt beim englischen Traditionsklub Plymouth Argyle die Kasse klingeln.

Durch das Wiederholungsspiel um den Einzug in die vierte Runde des FA-Cups gegen den FC Liverpool mit dem deutschen Teammanager Jürgen Klopp steigert sich der Gewinn des Viertligisten aus dem Duell wohl auf mehr als eine Million Pfund (1,16 Millionen Euro).

"Das ist ungefähr ein Fünftel unseres Etats", sagte Klub-Vorstand James Brent, nachdem der 1886 gegründete Verein im ersten Duell am Sonntag sensationell Sonntag ein 0:0 an der Anfield Road erkämpft hatte. Damit kassieren die "Pilgrims" erneut TV-Geld, zudem haben sie bereits an den Ticket-Verkäufen des ersten Spiels partizipiert.

Das Entscheidungsspiel am 18. Januar im rund 17.000 Zuschauer fassenden Home Park wird ausverkauft sein, die Ticket-Nachfrage ist gewaltig. Plymouth ist die größte Stadt Englands, die nie einen Erstligisten besessen hat.