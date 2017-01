Altach hofft noch auf Oberlin

Bleibt Dimitri Oberlin doch im Ländle?

Spitzenreiter SCR Altach hat am Montag mit Leistungstests im Olympiazentrum Dornbirn die Vorbereitung auf die am 11. Februar startende Bundesliga-Frühjahrssaison aufgenommen.

Dabei fehlte Dimitri Oberlin, der mit neun Liga-Treffern und vier Assists gewichtigen Anteil an Altachs Höhenflug im Herbst hatte. Titelverteidiger RB Salzburg, der zwei Punkte hinter dem Sensationsteam auf Platz zwei liegt, nutzte jedoch eine Klausel im Leihvertrag und holte den 19-jährigen Stürmer in der Winterpause zurück.

Es steht aber noch nicht fest, wo Oberlin im Frühjahr spielen wird. Altach hat deshalb noch Hoffnung, dass der Schweizer weiterhin auf Leihbasis beim Winterkönig agiert. Sportchef Georg Zellhofer will von Salzburg diesbezüglich "bis 20. Jänner Bescheid wissen". An diesem Tag beginnt das Trainingslager der Altacher in Alicante, wo Neo-Trainer Martin Scherb dann bis 27. Jänner an taktischen und technischen Feinheiten seiner Mannschaft feilt.

Bis dorthin wird vorwiegend in körperlicher Hinsicht gearbeitet, außerdem stehen Gespräche mit den Spielern im Mittelpunkt. Das Ziel der Vorarlberger lautet, möglichst lange vorne mitzuspielen und nach 2015 zum zweiten Mal den Sprung in den Europacup zu schaffen. "Wir sind die Gejagten", weiß Kapitän Philipp Netzer um die neue Rolle.

apa/red