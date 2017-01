Mainz: Ist Trebel der Mallı-Nachfolger?

Adrien Trebel (r.) wird als Nachfolger von Yunus Mallı gehandelt

Beim FSV Mainz 05 wird intensiv nach einem Spieler gesucht, der in die Fußstapfen des zum VfL Wolfsburg abgewanderten Yunus Mallı treten kann. Es bieten sich interne, aber auch eine externe Lösung an.

"Man macht sich ganz klar Gedanken, wenn man den Topscorer ziehen lässt", hatte FSV-Coach Martin Schmidt nach dem Wechsel des 24-Jährigen gesagt. Doch der Klub musste Mallı gehen lassen, weil er im Sommer sowieso für eine feste Summe von rund neun bis zehn Millionen Euro hätte gehen können.

Ob das Geld nun zumindest teilweise reinvestiert wird, ist noch offen. Eine Möglichkeit hat der Klub aus Rheinland-Pfalz jedoch bereits. Laut dem "kicker" möchte Adrien Trebel von Standard Lüttich gern in die Bundesliga wechseln. Sein Vertrag dort läuft noch bis 2019, allerdings wurde er erst kürzlich von Trainer Aleksandar Janković seines Kapitänsamtes enthoben und würde den Verein gern verlassen.

Trebel wäre kein Eins-zu-eins-Ersatz für Mallı, weil er kein klassischer Zehner und nicht so torgefährlich wie der Abgewanderte ist, er soll aber mit seinem linken Fuß einen gewaltigen Schuss besitzen. Der Franzose könnte hinter den Spitzen und auf der Sechs agieren. In zwanzig Spielen in der Jupiter Pro League traf Trebel zwei Mal und legte drei Treffer auf.

Sollte der FSV einen Spieler aus den eigenen Reihen wählen, würden wohl am ehesten Fabian Frei oder Levin Öztunali in Frage kommen. Erstgenanntem fehlt allerdings noch die Dynamik, und Öztunali müsste von den Außen in die Mitte wechseln und sich im Abschluss verbessern.