Weltfußballer-Gala: Messi bleibt zuhause

Lionel Messi bleibt der Weltfußballer-Gala fern

Europameister Cristiano Ronaldo kann sich seiner Kür zum Weltfußballer des Jahres 2016 am Montagabend wohl noch ein Stück sicherer sein. Konkurrent und Dauerrivale Lionel Messi blieb in Spanien, statt zu der Gala nach Zürich zu reisen. Das teilte sein Klub FC Barcelona am Mittag mit.

Offizieller Grund sei das Pokalspiel am Mittwoch (21:15 Uhr) gegen Athletic Bilbao. Auch die anderen Barcelona-Profis, die beispielsweise in der Weltelf des Jahres stehen könnten, verzichteten auf den Flug.

Ronaldo war auch schon vor Messis Absage großer Favorit, der 31-Jährige steht vor seiner vierten Auszeichnung zum Weltfußballer. Der dritte Finalist in der bereits entschiedenen Wahl ist der wohl chancenlose Franzose Antoine Griezmann.