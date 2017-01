Ilsanker verlängert bis 2020 in Leipzig

Stefan Ilsanker hat seinen Vertrag bei RB Leipzig langfristig verlängert. Der ÖFB-Teamspieler einigte sich mit dem Sensations-Aufsteiger auf einen neuen Kontrakt, der nun bis 2020 läuft. Dies gab der 27-Jährige am Montag aus dem Trainingslager der Leipziger in Lagos bekannt.

Ilsanker war im Sommer 2015 von RB Salzburg zum "Partnerverein" nach Leipzig gewechselt und hatte mit den Roten Bullen sofort den Aufstieg ins deutsche Oberhaus geschafft. Auch in der ersten Bundesliga zählte der Defensivspezialist in der abgelaufenen Herbstsaison zum Stammpersonal und brachte es auf 16 Einsätze in der Meisterschaft.

"Ich fühle mich in Leipzig rund um wohl und bin sehr froh darüber, dass mir der Verein dieses Vertrauen ausspricht. Die Mannschaft, das Umfeld und die sportlichen Möglichkeiten, haben für mich ganz klar für die Vertragsverlängerung gesprochen. Wir haben eine super Hinrunde gespielt und ich möchte weiterhin ein Teil dessen sein und sehen, was mit dieser Mannschaft drin ist", teilte Ilsanker begeistert mit.

Auch Leipzig-Sportdirektor Sportdirektor Ralf Rangnick äußerte sich sehr zufrieden: "Stefan Ilsanker hat in dieser Saison gezeigt, dass er ein absoluter Allrounder ist und auf verschiedenen Positionen bewiesen, wie wichtig er für die Mannschaft ist. Außerdem bringt er genau die richtige Mentalität mit, die unser Spiel braucht. Er hat im vergangenen Jahr eine sehr gute Entwicklung genommen und deswegen haben wir uns entschieden, seinen Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2020 zu verlängern."

