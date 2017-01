Trainingslager: "Ringel-Reihe" und Irrwege

Die Hertha-Profis kühlen in Eistonnen ihre Füße

Die Vereine erleben in ihren Trainingslagern abseits der normalen Einheiten einiges, das es auf diese Weise im tristen Bundesliga-Alltag nicht gibt.

... Lagos: Die Füße bis zu den Knöcheln im Sand vergraben, die Augen auf den Atlantik und die wuchtigen Felsen gerichtet - den freien Nachmittag im Trainingslager von RB Leipzig hat Kapitän Dominik Kaiser am Strand der portugiesischen Algarveküste verbracht. Terrence Boyd und Marcel Halstenberg erkundeten derweil die historische Altstadt von Lagos.

Gestern genossen #DieRotenBullen einen freien Nachmittag, heute ackert das Team wieder auf dem Platz.



👇https://t.co/eWq6GxG6WK pic.twitter.com/6l0SAHbvvi — RB Leipzig (@DieRotenBullen) 9. Januar 2017

... Mallorca: Dass Trainingslager auch Spaß machen kann, beweisen Vedad Ibišević und Co. bei Hertha BSC. Bei einer Übungseinheit stellten sich die Profis in einem Kreis auf, fassten sich an die Hand und jonglierten so den Ball über den Platz. Der Verein selbst fühlte sich bei der Übung an ein Kinderlied erinnert. "Ringel, Ringel, Reihe, wir sind der Kinder dreie, wir sitzen unterm'm Holderbusch und machen alle husch, husch, husch", twitterte Hertha und postete ein Bild von der Szene.

🎶Ringel, Ringel, Reihe, wir sind der Kinder dreie, wir sitzen unter'm Holderbusch ​und machen alle husch, husch, husch.🎶 #hahohe pic.twitter.com/I3K2YkScMG — Hertha BSC (@HerthaBSC) 9. Januar 2017

... Orlando: Das Vereinsmaskottchen ist derzeit Bayer Leverkusens wichtigster Botschafter. Brian the Lion, ein kurioser schielender Löwe mit Ohrring, mischt in den USA kräftig mit. Brian hält sein Zottelgesicht in jedes Foto, tanzt auf der Bühne und schaffte es auf den Roten Teppich der Golden Globes - auf dem Arm von Star-Schauspieler Ryan Gosling.

...Alhaurin El Grande: Claudio Pizarro hatte seine Fußballschuhe schon geschnürt, Trainer Alexander Nouri die taktischen Vorgaben an seine Jungs weitergegeben - Werder war bereit für das erste Testspiel des Tages gegen den Karlsruher SC. Doch wo blieben die Badener? Erst zwölf Minuten vor dem Anpfiff fuhr der Zweitligist vor, der KSC hatte den Weg schlichtweg nicht gefunden und brachte die straffe Planung des Bundesligisten damit ein wenig durcheinander. Das für 14 Uhr angesetzte Spiel startete gut 30 Minuten später, am frühen Abend folgte noch ein Testduell gegen den FC Brügge.