Weinzierl deutet Interesse an Badstuber an

S04-Coach Markus Weinzierl scheint einer Verpflichtung von Holger Badstuber nicht abgeneigt

Schalke-Trainer Markus Weinzierl hat sich zu den Gerüchten um eine Verpflichtung von Bayern Münchens Verteidiger Holger Badstuber geäußert.

"Das ist schon ein interessanter Name. Dass er Qualität hat, hat er in den letzten Jahren immer wieder bewiesen. Wir beschäftigen uns mit der Mannschaft und Dingen, in denen wir uns verbessern wollen und das ist schon auch die Innenverteidiger-Position", sagte Weinzierl in einem Interview mit "Sky Sport News HD".

Bayern-Coach Carlo Ancelotti würde Badstuber bei einem vorübergehenden Vereinswechsel keine Steine in den Weg legen. "Wenn er entscheidet, für die nächsten sechs Monate für einen anderen Klub zu spielen, dann sind wir offen, auch das zu diskutieren", hatte er im Trainingslager des deutschen Fußball-Rekordmeisters in Doha/Katar gesagt.

Aktuell haben die Königsblauen mit Matija Nastasić, Benedikt Höwedes, Naldo und Talent Thilo Kehrer vier etatmäßige Innenverteidiger im Kader. Höwedes pausiert aktuell jedoch mit Hüftproblemen und auch Nastasić kämpfte im letzten Halbjahr mit gesundheitlichen Problemen.