Guerreiro: Situation "war sehr schwierig"

Raphaël Guerreiro macht sich in Marbella fit für sein Bundesliga-Comeback

Beim Nachmittags-Training des BVB vermissten die Kiebitze am Montag unter anderem Raphaël Guerreiro, der die Übungseinheiten der Borussen erst kürzlich wieder aufgenommen hatte. Grund zur Sorge besteht aber nicht: Der Portugiese trainierte nach seiner langen Verletzungspause individuell im Zelt. Selbiges gilt für Marco Reus und Erik Durm.

Guerreiro unterstrich zudem nochmal, dass es bergauf geht: "Ich habe mich sehr gut gefühlt. Das Ziel ist es jetzt, Schritt für Schritt weiterzukommen und beim nächsten Meisterschaftsspiel dabei zu sein", sagte der 23-Jährige laut einer BVB-Mitteilung.

Der Europameister hatte im Wintertrainingslager in Marbella erstmals nach längerer Verletzungspause wieder mit der Mannschaft trainiert. Aufgrund von Rückenproblemen konnte er seit Anfang November nicht eingesetzt werden. Nun hofft der 23 Jahre alte Profi, am 21. Januar in der Bundesligapartie bei Werder Bremen wieder im Kader stehen zu können. "Außen vor zu sein, war sehr schwierig", sagte er. "Ich habe versucht, den Kopf nicht hängen zu lassen."

Einen Lichtblick gab es allerdings für die Fans der Schwarzgelben: Etwas überraschend trainierte Sebastian Rode wieder mit dem Ball.