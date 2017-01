Brandy wechselt nach Bielefeld

Sören Brandy wechselt von Union Berlin zu Arminia Bielefeld

Der abstiegsbedrohte Zweitligist Arminia Bielefeld hat Sören Brandy vom Ligarivalen Union Berlin verpflichtet.

Offensivspieler Sören Brandy ist ab sofort Armine. Er erhält einen Vertrag bis 2019 und wird die N. 16 tragen. Willkommen Sören! #immerdabei pic.twitter.com/OzbU4FTza0 — DSC ArminiaBielefeld (@arminia) 10. Januar 2017

Der 31 Jahre alte Offensivspieler erhält einen Vertrag bis 2019. Brandy bringt Erfahrung aus 203 Zweitliga-Spielen mit, in denen er 41 Tore erzielte.

"In den sehr guten Gesprächen mit Sören Brandy haben wir gespürt, dass er von Arminia absolut überzeugt ist. Als gebürtiger Ostwestfale kann er sich voll mit der Region und dem Klub identifizieren. In der Vergangenheit hat es bereits mehrfach Versuche gegeben, ihn nach Bielefeld zu holen. Wir freuen uns, dass es nun funktioniert hat. Mit seiner Erfahrung und seiner couragierten Spielweise soll Sören in der Rückrunde ein wichtiger Eckpfeiler in unserer Mannschaft werden", sagte DSC-Geschäftsführer Samir Arabi.

Auch der Spieler zeigte sich zufrieden mit seiner Entscheidung: "Ich freue mich, dass es wieder in meine Heimat nach Ostwestfalen geht. In meinem Umfeld und Freundeskreis sind viele Arminia-Fans, ich habe schon in der Jugend Kontakt zum DSC gehabt. Auch zuletzt sind wir immer wieder in Gesprächen gewesen, so dass ich froh bin, dass es jetzt geklappt hat. Ich freue mich auf diese neue Herausforderung und bin davon überzeugt, dass wir mit dieser Mannschaft die Klasse halten werden."

Die Arminia liegt nach der Hinrunde mit 14 Punkten auf dem Relegationsplatz.