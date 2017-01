Blitz schlägt in Flugzeug ein: RWE geschockt

Die Spieler von Rot-Weiß Erfurt sind noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen

Für Drittligist Rot-Weiß Erfurt verlief die Anreise zum Trainingslager in der Türkei dramatisch.

Gewitter zwingt uns zur Landung in Dalaman. Blitzeinschlag am Flugzeug ⚡️⚡️⚡️ wie es weiter geht steht noch nicht fest #TrainingslagerLara — FC Rot-Weiß Erfurt (@ROTWEISSERFURT) 10. Januar 2017

Das Flugzeug mit Spielern, Trainern und Betreuern geriet in ein starkes Unwetter, auf Höhe von Antalya schlug sogar der Blitz in die Maschine ein. Das Flugzeug musste in Dalaman ungeplant landen und wurde anschließend genau untersucht. Die "Bild"-Zeitung berichtete, dass die Mannschaft danach mit dem Bus in den knapp 350 Kilometer entfernten Zielort Antalya fuhr.

Danke an unseren Pilot Herr Becker von der @flygermania , dass er unseren "Vogel" sicher nach unten gebracht hat! pic.twitter.com/8k5P8axPxT — FC Rot-Weiß Erfurt (@ROTWEISSERFURT) 10. Januar 2017

Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. "Danke an unseren Pilot Herr Becker von der Germania, dass er unseren 'Vogel' sicher nach unten gebracht hat!", twitterte der Klub.